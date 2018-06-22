Сборная Египта прилетела из Грозного в Волгоград









Сегодня сборная Египта прилетела в Волгоград для участия в матче с Саудовской Аравией, который пройдет в городе на Волге 25 июня в рамках чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», египетские футболисты и тренерский штаб прибыли из Грозного на самолете «Airbus A319» авиакомпании «Россия», который носит имя «Ростов-на-Дону». Столицу Чеченской республики, напомним, сборная Египта выбрала своей базой на время ЧМ. В Грозном египтян принимают очень тепло и радушно. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина Чеченской республики.

В Волгограде сборная Египта в воскресенье, 24 июня, проведет тренировку и пресс-конференцию.

Отметим, для футболистов Египта и Саудовской Аравии матч в Волгограде будет третьим в групповом турнире. Исход игры, увы, уже никак не повлияет на положение обеих команд – они не смогли выйти их группы А. Египет проиграл Уругваю (0:1), а затем сборной России (1:3). Саудовская Аравия потерпела поражение от россиян (0:5), а затем уступила Уругваю (0:1). В 1/8 финала из группы А вышли сборная России и Уругвая.



