



Троллейбус маршрута №10, сломавшийся в Краснооктябрьском районе, помогли отбуксировать болельщики. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, после матча болельщики сели в троллейбус на остановке площадь Возрождения, но, видимо, по причине неисправности он остановился. Пассажиры высадились и затем помогли сдвинуться с места неисправному транспорту.

Несколько позже в соцсетях появилось видео на котором запечатлены веселые болельщики, толкающие электротранспорт.