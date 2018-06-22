В Волгоградской области пересчитали братские могилы и эвакогоспитали

В Волгоградской области в 33 муниципальных районах - 416 братских могил и 48 эвакуационных госпиталей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в реготделении ОНФ после проведенного мониторинга. Больше всего братских захоронений зафиксировано в Калачевском и Суровикинском районах – по 42, а также в Кумылженском и Светлоярском районах – 40 и 34 соответственно. Состояние мемориалов, расположенных даже в самых маленьких населенных пунктах, хорошее или удовлетворительное: за ними ведется уход, по необходимости осуществляется ремонт, облагораживается прилегающая территория.

Что касается эвакуационных госпиталей, то они зафиксированы активистами ОНФ в семи муниципалитетах, при этом из общего количества больше всего таких объектов в Новоаннинском районе – 15. Информация о том, что в населенном пункте располагался эвакогоспиталь, отражена на мемориальных табличках на фасадах зданий, где они находились. Однако такие указатели есть не везде, а зачастую и сами здания, где в годы Великой Отечественной войны проходили лечение солдаты, не сохранились.

В Чернышковском районе в годы войны было четыре госпиталя, но ни одно из зданий не уцелело. В Еланском из пяти существовавших госпиталей сохранилось только три здания, но ни на одном из них нет мемориальной таблички. Из 13 выявленных эвакогоспиталей Старополтавского района сохранилось тоже одно здание. Из трех госпиталей Новониколаевского района мемориальная табличка есть только на одном здании бывшей средней школы №1.

В Котовском районе точная информация есть только об одном – в селе Мокрая Ольховка, но таблички об этом факте нет. В селе Рудня на здании нынешнего детского дома таблички тоже нет, но память о находившемся здесь госпитале хранится: в 1941 г. здесь начал работу эвакогоспиталь №3249, рассчитанный на 500 раненых, в период самых тяжелых боев под Сталинградом в сутки принимал до 2,5 тыс. раненых.

Собранная общественниками информация была внесена на региональную вкладку сайта патриотических проектов ОНФ imena.onf.ru. "Эта работа будет продолжена, она позволит нам и будущим поколениям хранить память о войне и героях-победителях», – считает активист ОНФ в Волгоградской области Сергей Горбунов.



