"Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следующий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси".

В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче с Исландией, заявил, что готов вернуться в московский ЦСКА, но сейчас должен быть в английском "Лестере".

Как сообщалось в СМИ, Ахмед Муса выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. При этом он сказал, что очень любит ЦСКА, благодаря которому попал в состав сборной Нигерии на ЧМ-2018.



