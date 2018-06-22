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Спорт
 22.06.2018 22:01

В Волгограде наставник сборной Нигерии сделал вызов футболистам Аргентины

"Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следующий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси". 
В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче с Исландией, заявил, что готов вернуться  в московский ЦСКА, но сейчас должен быть  в английском "Лестере".
Как сообщалось в СМИ, Ахмед Муса выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. При этом он сказал, что очень любит ЦСКА, благодаря которому  попал в состав сборной Нигерии на ЧМ-2018. 

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Газетный киоск 22.06.2018 22:23

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Болельщика сборной Нигерии доставили в больницу со стадиона в Волгограде, где в пятницу прошел матч нигерийской сборной с Исландией, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник. "Болельщику сборной Нигерии во время матча стало плохо. Его доставили в больницу №25, где в настоящее время оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что еще один гражданин Нигерии был госпитализирован сегодня утром в больницу Волгограда с железнодорожного вокзала после того, как он почувствовал недомогание. Врачи установили, что у него повышен сахар в крови.
Прочитана: 977 раз
Общество 22.06.2018 21:16

Главный тренер Исландии нашел оправдание проигрышу в матче со сборной Нигерии в Волгограде Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки".  После двух туров в группе D первое место занимает команда...
Прочитана: 1214 раз
Общество 22.06.2018 20:21

В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» на подступах к стадиону «Волгоград Арена» был шумный праздник. Если   в день первой игры болельщиков атаковали полчища мошкары, то сегодня их истязала волгоградская жара - столбик термометра  достигал 40 градусов по Цельсию. Исландцы выглядели несколько разморенными, а вот нигерийцы отмечали, что «погода отличная». Группа «викингов», встреченных  перед матчем съемочной группой информагентства, с изумлением показала странный подарок «от русских» - сушеную рыбу. Какое назначение, по версии иностранцев, имеет этот "подозрительный предмет" – узнаете, посмотрев видеоматериал  «Высоты 102».
Прочитана: 3464 раз
Спорт 22.06.2018 19:55

"Оракул" из Нигерии предрек счет в поединке своей сборной с Исландией - 2:0 Победой африканских футболистов со счетом 2:0 завершился матч Нигерия-Исландия, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча, прошедщая на поле "Волгоград Арены", стала второй игрой чемпионата мира по  футболу в Волгограде. Отметим, что вырваться вперед в первом тайме не удалось ни одной из команд. Но на 49 минуте счет открыл нигерийский нападающий Ахмед Муса. Он же стал автором мяча, забитого в ворота скандинавов на 79 минуте. А вот викинги, несмотря на активную поддержку многочисленных болельщиков,  так и смогли забить ни одного гола. Знаменитое «Ху!» на стадионе раздавалось не единожды, причём исландским болельщикам активно помогали россияне. Нигерийцы начали праздновать сразу после первого гола....
Прочитана: 1615 раз
Спорт 22.06.2018 19:35

Матч Исландия-Нигерия в Волгограде не смог побить рекорд по посещаемости На матч Исландия-Нигерия, который проходит сегодня на «Волгоград Арене», пришло 40904 человека - меньше, чем на предыдущую игру Англии с Тунисом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию. За поединком между сборными Англии и Туниса наблюдали, напоминаем, 41064 человека. 
Прочитана: 1150 раз
Расследования 22.06.2018 19:30

В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители Начата  проверка в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила в instagram Елена Исинбаева, которая прокомментировала громкую историю, связанную с «подменой» в составе детей, которые выводили футболистов Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена» 18 июня.  Елена Исинбаева заявила, что никакой «подмены» не было, а Матвей К., который был одним из детей, вышедших на поле стадиона вместе с футболистами, являлся «единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в «Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», по ее утверждению, "занимаются органы опеки и компетентные органы". Елена Исинбаева,...
Прочитана: 2319 раз
Спорт 22.06.2018 18:19

Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии Президент FIFA Джанни Инфантино - среди почетных гостей матча между сборными Исландии и Нигерии, который проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с президентом FIFA за игрой наблюдают президент Федерации футбола Нигерии Амаю Пинник и заместитель посла Исландии Агуст Флигенринг. Болельщики бьют в барабаны, делают  «волну». Звучало на стадионе и исландское «Ху!». Пока счёт не открыт - 0:0.
Прочитана: 1718 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41

Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала Сегодня школьники Колобовской средней школы Ленинского района возложили цветы в парке Памяти, где установлены бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, погибшему на подступах к Сталинграду.  Мероприятия были приурочены к Дню памяти и скорби, который отмечается сегодня в России, - сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин. Ребята отдали дань памяти героям  Отчизны, а потом юнармейцы команды «Ветер» со своим командиром Андреем Кочневым продемонстрировали юным кандидатам в юнармейцы мастерство боевой и строевой подготовки.
Прочитана: 614 раз
Общество 22.06.2018 14:52

В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи  принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор.  Напомним, мужчину  задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин",  в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее...
Прочитана: 2591 раз
Здравоохранение 22.06.2018 14:12

Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс. 
Прочитана: 2184 раз
Общество 22.06.2018 13:51

Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов".  ...
Прочитана: 2777 раз
Общество 22.06.2018 13:11

В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
Прочитана: 1873 раз
Общество 22.06.2018 12:58

Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины  начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир. Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие...
Прочитана: 4028 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34

Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина, защищавшего Сталинград в 1942 году, перезахоронят в родной станице, где живут его родственники. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», останки воина были найдены в Калачевском районе Волгоградской области во время поисковых работ в июне 2018 года. Личность бойца установили благодаря записке в медальоне и личным вещам.  Младшему сержанту, командиру отделения 157-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района было 19 лет. Похоронят бойца со всеми воинскими почестями в селе Ивановка Кочубеевского района.  ...
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Общество 22.06.2018 12:20 (Обновлено: 22.06.2018 20:44)

Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мира 1200 болельщиков из различных стран и даже континентов прибывают сегодня на станцию «Волгоград-1». Первый поезд, следовавший из Москвы, прибыл на первый путь Центрального ЖД-вокзала в 8.15, сообщает ИА «Высота 102». Буквально с первых минут высадки пассажиров на перроне началась зажигательная «вечеринка». Первыми вступили мексиканцы в  огромных сомбреро. Чуть позже в ход пошли национальные флаги и маракасы. По большому секрету, один из мексиканцев признался, что в рюкзаке  у него припасена бутылка текилы.   Представительная делегация африканцев в белых хлопчатобумажных жилетах с надписями «Nigeria» станцевала ритуальный танец, который, вероятно, должен помочь африканской команде в игре с исландскими викингами. От национальной сборной...
Прочитана: 3549 раз


22 июня 22:23
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу
22 июня 22:01
В Волгограде наставник сборной Нигерии сделал вызов футболистам Аргентины
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