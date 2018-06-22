



Победой африканских футболистов со счетом 2:0 завершился матч Нигерия-Исландия, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча, прошедщая на поле "Волгоград Арены", стала второй игрой чемпионата мира по футболу в Волгограде. Отметим, что вырваться вперед в первом тайме не удалось ни одной из команд. Но на 49 минуте счет открыл нигерийский нападающий Ахмед Муса. Он же стал автором мяча, забитого в ворота скандинавов на 79 минуте.

А вот викинги, несмотря на активную поддержку многочисленных болельщиков, так и смогли забить ни одного гола. Знаменитое «Ху!» на стадионе раздавалось не единожды, причём исландским болельщикам активно помогали россияне. Нигерийцы начали праздновать сразу после первого гола. Африканский сектор пришлось сдерживать стюардам. Интересно, что перед матчем один из нигерийских болельщиков предрек счет будущего поединка. Свои способности оракула он демонстрировал с помощью плаката.

Сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. Исландцы потерпели первое поражение в своей истории на чемпионатах мира, в дебютном матче на мировых первенствах они сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Исландцы с одним очком занимают третье место, опережая аргентинцев, которые также набрали один балл, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Хорватии лидирует в таблице с шестью очками, хорваты обеспечили себе выход из группы с первого места. В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня (21:00 мск).



