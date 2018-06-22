|Расследования
|22.06.2018 19:30(Обновлено: 22.06.2018 20:58)
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители
Начата проверка в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила в instagram Елена Исинбаева, которая прокомментировала громкую историю, связанную с «подменой» в составе детей, которые выводили футболистов Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена» 18 июня.
Елена Исинбаева заявила, что никакой «подмены» не было, а Матвей К., который был одним из детей, вышедших на поле стадиона вместе с футболистами, являлся «единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в «Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», по ее утверждению, "занимаются органы опеки и компетентные органы". Елена Исинбаева, фонд которой занимался отбором детей, получившим право вывести футболистов, потребовала также извиниться перед Матвеем К. всех, кто «полоскал» его имя в грязи, «оставить в покое мальчика и не травить его». «Журналистов прошу впредь проверять всю информацию, когда речь идет о детях», - заявила Елена Исинбаева.
Между тем, напомним, громкий скандал начался с официального сообщения о том, что два мальчика, воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев будут среди тех, кого выведут спортсмены сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». «Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?». Всего же в программе для подопечных различных фондов — воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, школ-интернатов, а также детей из приемных и малообеспеченных семей —зарезервировано более ста мест», - сообщалось в пресс-релизе.
На публикацию отреагировали возмущенные жители Камышина, увидев, что один из упомянутых в пресс-релизе детей - сын экономиста Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних - назван воспитанником этого учреждения. По сведениям информагентства, сын сотрудницы центра был зачислен 1 июня в группу дневного пребывания социального учреждения. Между тем, Елена Исинбаева сообщила, что «воспитанник «Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Матвей К. официальным письмом за подписью директора учреждения был предложен в качестве участника акции еще в начале апреля 2018 года и был единственным представителем своего учреждения». Чем и подтвердила изложенные информагентством ранее сведения – мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена". Так как сына сотрудницы приюта воспитанником учреждения считать нельзя.
С Еленой Исинбаевой нельзя не согласиться в одном – извинения, несомненно, должны последовать. Только не со стороны журналистов. А в первую очередь – со стороны взрослых – руководства и сотрудников Камышинского социально-реабилитационного центра, которые и втянули ребенка в «неспортивный» скандал. Информагентство будет следить за развитием событий.
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Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102" после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следущий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси". В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче Исландией, заявил, что готов вернуться в московский ЦСКА, но сейчас должен вернуться...
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Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки". После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6...
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|22.06.2018 20:21
За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» на подступах к стадиону «Волгоград Арена» был шумный праздник. Если в день первой игры болельщиков атаковали полчища мошкары, то сегодня их истязала волгоградская жара - столбик термометра достигал 40 градусов по Цельсию. Исландцы выглядели несколько разморенными, а вот нигерийцы отмечали, что «погода отличная». Группа «викингов», встреченных перед матчем съемочной группой информагентства, с изумлением показала странный подарок «от русских» - сушеную рыбу. Какое назначение, по версии иностранцев, имеет этот "подозрительный предмет" – узнаете, посмотрев видеоматериал «Высоты 102».
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|22.06.2018 19:55
Победой африканских футболистов со счетом 2:0 завершился матч Нигерия-Исландия, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча, прошедщая на поле "Волгоград Арены", стала второй игрой чемпионата мира по футболу в Волгограде. Отметим, что вырваться вперед в первом тайме не удалось ни одной из команд. Но на 49 минуте счет открыл нигерийский нападающий Ахмед Муса. Он же стал автором мяча, забитого в ворота скандинавов на 79 минуте. А вот викинги, несмотря на активную поддержку многочисленных болельщиков, так и смогли забить ни одного гола. Знаменитое «Ху!» на стадионе раздавалось не единожды, причём исландским болельщикам активно помогали россияне. Нигерийцы начали праздновать сразу после первого гола....
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|Спорт
|22.06.2018 19:35
На матч Исландия-Нигерия, который проходит сегодня на «Волгоград Арене», пришло 40904 человека - меньше, чем на предыдущую игру Англии с Тунисом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию. За поединком между сборными Англии и Туниса наблюдали, напоминаем, 41064 человека.
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|22.06.2018 18:19
Президент FIFA Джанни Инфантино - среди почетных гостей матча между сборными Исландии и Нигерии, который проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с президентом FIFA за игрой наблюдают президент Федерации футбола Нигерии Амаю Пинник и заместитель посла Исландии Агуст Флигенринг. Болельщики бьют в барабаны, делают «волну». Звучало на стадионе и исландское «Ху!». Пока счёт не открыт - 0:0.
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|Спорт
|22.06.2018 16:40 (Обновлено: 22.06.2018 20:51)
В эти минуты толпы болельщиков в приподнятом настроении заходят на территорию стадиона "Волгоград Арена", сообщает ИА "Высота 102". На игру уже прибыли сборные обеих команд-соперников. Когда автобусы заезжали на территорию стадиона, болельщики встретили их аплодисментами и подбадривающими криками. Люди приветствовали игроков и желали им удачи. Матч между сборными Нигерии и Исландии начнется на стадионе "Волгоград Арена" в 18-00.
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|Общество
|22.06.2018 14:52 (Обновлено: 22.06.2018 20:49)
Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор. Напомним, мужчину задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее...
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|Здравоохранение
|22.06.2018 14:12 (Обновлено: 22.06.2018 20:48)
Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс.
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|Общество
|22.06.2018 13:51 (Обновлено: 22.06.2018 20:48)
Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов". ...
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|22.06.2018 13:11 (Обновлено: 22.06.2018 20:47)
Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
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|Общество
|22.06.2018 12:58 (Обновлено: 22.06.2018 20:46)
Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир. Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.06.2018 12:34 (Обновлено: 22.06.2018 20:46)
Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина, защищавшего Сталинград в 1942 году, перезахоронят в родной станице, где живут его родственники. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», останки воина были найдены в Калачевском районе Волгоградской области во время поисковых работ в июне 2018 года. Личность бойца установили благодаря записке в медальоне и личным вещам. Младшему сержанту, командиру отделения 157-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района было 19 лет. Похоронят бойца со всеми воинскими почестями в селе Ивановка Кочубеевского района. ...
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|Общество
|22.06.2018 12:20 (Обновлено: 22.06.2018 20:44)
1200 болельщиков из различных стран и даже континентов прибывают сегодня на станцию «Волгоград-1». Первый поезд, следовавший из Москвы, прибыл на первый путь Центрального ЖД-вокзала в 8.15, сообщает ИА «Высота 102». Буквально с первых минут высадки пассажиров на перроне началась зажигательная «вечеринка». Первыми вступили мексиканцы в огромных сомбреро. Чуть позже в ход пошли национальные флаги и маракасы. По большому секрету, один из мексиканцев признался, что в рюкзаке у него припасена бутылка текилы. Представительная делегация африканцев в белых хлопчатобумажных жилетах с надписями «Nigeria» станцевала ритуальный танец, который, вероятно, должен помочь африканской команде в игре с исландскими викингами. От национальной сборной...
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|Экология
|22.06.2018 12:20 (Обновлено: 22.06.2018 20:42)
Факты бездействия инспекторов лесничеств и иные нарушения выявлены природоохранной прокуратурой в результате проверки в сфере защиты лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, надзорное ведомство проинспектировало работу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр". Проверка показала, что лесные инспекторы не принимают мер по установлению собственников ЛЭП, расположенных без правоустанавливающих документов на территории лесного фонда Городищенского лесничества. Сотрудниками комитета в данной части осуществляется ненадлежащий контроль, не принимаются меры по сносу объектов. Без должного внимания сотрудников комитета остались и вопросы незаконного установления лесопользователями ограждений,...
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В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители 3
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