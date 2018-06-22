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Расследования
 22.06.2018 19:30(Обновлено: 22.06.2018 20:58)

В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители


Начата  проверка в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила в instagram Елена Исинбаева, которая прокомментировала громкую историю, связанную с «подменой» в составе детей, которые выводили футболистов Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена» 18 июня. 
Елена Исинбаева заявила, что никакой «подмены» не было, а Матвей К., который был одним из детей, вышедших на поле стадиона вместе с футболистами, являлся «единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в «Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», по ее утверждению, "занимаются органы опеки и компетентные органы". Елена Исинбаева, фонд которой занимался отбором детей, получившим право вывести футболистов, потребовала также извиниться перед Матвеем К. всех, кто «полоскал» его имя в грязи, «оставить в покое мальчика и не травить его». «Журналистов прошу впредь проверять всю информацию, когда речь идет о детях», - заявила Елена Исинбаева. 
Между тем, напомним, громкий скандал начался с официального сообщения о том, что два мальчика, воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов  и Матвей Кочнев будут среди тех, кого выведут спортсмены сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». «Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?».  Всего же в программе для подопечных различных фондов — воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, школ-интернатов, а также детей из приемных и малообеспеченных семей —зарезервировано более ста мест», -  сообщалось в пресс-релизе. 
На публикацию отреагировали возмущенные жители Камышина, увидев, что один из упомянутых в пресс-релизе детей - сын экономиста Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних - назван воспитанником этого учреждения. По сведениям информагентства, сын сотрудницы центра был зачислен 1 июня в группу дневного пребывания социального учреждения. Между тем, Елена Исинбаева сообщила, что «воспитанник «Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Матвей К. официальным письмом за подписью директора учреждения был предложен в качестве участника акции еще в начале апреля 2018 года и был единственным представителем своего учреждения». Чем и подтвердила изложенные информагентством ранее сведения – мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена". Так как сына сотрудницы приюта воспитанником учреждения считать нельзя. 
С Еленой Исинбаевой нельзя не согласиться в одном – извинения, несомненно, должны последовать. Только не со стороны журналистов. А в первую очередь – со стороны взрослых – руководства и сотрудников Камышинского социально-реабилитационного центра, которые и втянули ребенка в «неспортивный» скандал. Информагентство будет следить за развитием событий. 

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