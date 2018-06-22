Реклама на сайте | Мобильная версия
От Сталинграда - до Великой Победы
 22.06.2018 16:41

Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала


Сегодня школьники Колобовской средней школы Ленинского района возложили цветы в парке Памяти, где установлены бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, погибшему на подступах к Сталинграду.  Мероприятия были приурочены к Дню памяти и скорби, который отмечается сегодня в России, - сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин.
Ребята отдали дань памяти героям  Отчизны, а потом юнармейцы команды «Ветер» со своим командиром Андреем Кочневым продемонстрировали юным кандидатам в юнармейцы мастерство боевой и строевой подготовки.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарковВ Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХМест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купатьсяВолгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМаСОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!

Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы

Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько,...

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...

Спорт 22.06.2018 18:19

Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии Президент FIFA Джанни Инфантино - среди почетных гостей матча между сборными Исландии и Нигерии, который проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с президентом FIFA за игрой наблюдают президент Федерации футбола Нигерии Амаю Пинник и заместитель посла Исландии Агуст Флигенринг. Болельщики бьют в барабаны, делают  «волну». Звучало на стадионе и исландское «Ху!». Пока счёт не открыт - 0:0.
Прочитана: 1087 раз
Спорт 22.06.2018 16:40

В эти минуты  толпы болельщиков в приподнятом настроении заходят на территорию стадиона "Волгоград Арена", сообщает ИА "Высота 102". На игру уже прибыли сборные обеих команд-соперников. Когда автобусы заезжали на территорию стадиона,  болельщики встретили их аплодисментами и подбадривающими криками. Люди приветствовали игроков  и желали им удачи. Матч между сборными Нигерии и Исландии начнется на стадионе "Волгоград Арена" в 18-00.
Прочитана: 2289 раз
Общество 22.06.2018 14:52

В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи  принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор.  Напомним, мужчину  задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин",  в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее...
Прочитана: 1875 раз
Здравоохранение 22.06.2018 14:12

Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс. 
Прочитана: 1593 раз
Общество 22.06.2018 13:51

Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов".  ...
Прочитана: 1797 раз
Общество 22.06.2018 13:11

В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
Прочитана: 1557 раз
Общество 22.06.2018 12:58

Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины  начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир. Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие...
Прочитана: 3479 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34

Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина, защищавшего Сталинград в 1942 году, перезахоронят в родной станице, где живут его родственники. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», останки воина были найдены в Калачевском районе Волгоградской области во время поисковых работ в июне 2018 года. Личность бойца установили благодаря записке в медальоне и личным вещам.  Младшему сержанту, командиру отделения 157-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района было 19 лет. Похоронят бойца со всеми воинскими почестями в селе Ивановка Кочубеевского района.  ...
Прочитана: 896 раз
Общество 22.06.2018 12:20

Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мира 1200 болельщиков из различных стран и даже континентов прибывают сегодня на станцию «Волгоград-1». Первый поезд, следовавший из Москвы, прибыл на первый путь Центрального ЖД-вокзала в 8.15, сообщает ИА «Высота 102». Буквально с первых минут высадки пассажиров на перроне началась зажигательная «вечеринка». Первыми вступили мексиканцы в  огромных сомбреро. Чуть позже в ход пошли национальные флаги и маракасы. По большому секрету, один из мексиканцев признался, что в рюкзаке  у него припасена бутылка текилы.   Представительная делегация африканцев в белых хлопчатобумажных жилетах с надписями «Nigeria» станцевала ритуальный танец, который, вероятно, должен помочь африканской команде в игре с исландскими викингами. От национальной сборной...
Прочитана: 2947 раз
Экология 22.06.2018 12:20

В Волгоградской области лесным инспекторам указали на слабую противопожарную работу Факты бездействия инспекторов лесничеств и иные нарушения выявлены природоохранной прокуратурой в результате проверки в сфере защиты лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, надзорное ведомство проинспектировало работу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр". Проверка показала, что лесные инспекторы не принимают мер по установлению собственников ЛЭП, расположенных без правоустанавливающих документов на территории лесного фонда Городищенского лесничества. Сотрудниками комитета в данной части осуществляется ненадлежащий контроль, не принимаются меры по сносу объектов. Без должного внимания сотрудников комитета остались и вопросы незаконного установления лесопользователями ограждений,...
Прочитана: 456 раз
Аналитика 22.06.2018 11:49

Волгоград стал пятым по количеству зрителей матчей ЧМ относительно населения Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города Чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на российский сайт онлайн-бронирования отелей, рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018  с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей. По данным ФИФА, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более 1 миллиона зрителей. По данным Tvil.ru, в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей на 100 жителей),...
Прочитана: 1487 раз
Культура 22.06.2018 11:42

В Волгограде готовится к изданию альбом с работами художника о военном детстве в Сталинграде Волгоградский художник, ветеран общественной организации «Дети Сталинграда» Лев Тырин удостоен почетного знака «За волю к жизни», учрежденного в память о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве .  Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о судьбе этого человека.   Ребенком он испытал ужас немецкой оккупации, о чем рассказывал журналистам информагентства. О зверствах фашистов,  о том, как питался кожаными башмаками и как наживую из его головы хирург доставал осколок бомбы.  Он написал более 200 миниатюр, посвященных военному Сталинграду. В этом году в Волгоградском театре юного зрителя состоялась первая персональная выставка Льва Тырина «Картинки моего детства». Сейчас его уникальные рисунки...
Прочитана: 599 раз
Общество 22.06.2018 11:34

В Волжском сожгли партию деликатесных сыров В магазине «Деликатес» Волжского проверяющие из регионального управления Россельхознадзора и Астраханской таможни в ходе совместного рейда обнаружили запрещенные к ввозу в Россию из-за санкций сыры, произведенные в Германии и Голландии. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении Россельхознадзора, деликатесы «Камемберт», «Бри», «Дорблю», «Фрико» общим весом в 4,3 кг были изъяты и сожжены. Акт уничтожения сыров был зафиксирован на видеозаписи.
Прочитана: 639 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02

В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы Памятные знаки будут установлены в четырех населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель совета Волгоградского еврейского областного центра Яэль Иоффе, места расправы и количество погибших летом-осенью 1942 года подтверждены материалами архива Волгоградской области. В Октябрьском районе эти трагические события происходили в селе  Каменка, где в Каменной балке погибли в период немецко-фашистской оккупации 84 человека; в селе Жутово-1, где погибли 24 человека, в селе Перегрузное – здесь погибли 66 человек, в селе Аксай – 68 человек. «В ходе рабочего визита мы обсудили вопросы установки памятных знаком с администрацией муниципального района и главами поселений. И мне хотелось...
Прочитана: 616 раз
Общество 22.06.2018 10:44

Перед матчем Нигерии и Исландии Добрый Молодец "сыграет" в футбол На тропе болельщиков в Волгограде к 16-00 часам, за два часа до начала матча Исландии и Нигерии,  появятся циркачи, артисты, откроются необычные фотозоны  и интерактивные площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, Развлекательные зоны в новом парке у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова смогут посетить все желающие. 22 июня с 15-00 волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления мимов, ходулистов и циркачей, в частности художественного циркового коллектива Детской школы искусств им. М.А. Балакирева «Юность арены». Цирковое искусство, представленное учащимися...
Прочитана: 1433 раз


22 июня 18:19
Президент FIFA на «Волгоград Арене» наблюдает за игрой Исландии и Нигерии Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 16:40
У "Волгоград Арены" автобусы сборных Исландии и Нигерии встретили аплодисментами Комментарии5Cмотреть видео
22 июня 14:52
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО Комментарии32Смотреть фотографии
22 июня 14:12
Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию Комментарии7Смотреть фотографии
22 июня 13:51
Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 13:11
В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами Комментарии9Смотреть фотографии
22 июня 12:58
Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма Комментарии4Cмотреть видео
22 июня 12:34
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 12:20
Африканские танцы и мексиканские сомбреро: Волгоград продолжает встречать болельщиков со всего мираСмотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 12:20
В Волгоградской области лесным инспекторам указали на слабую противопожарную работу Комментарии3Смотреть фотографии
22 июня 11:49
Волгоград стал пятым по количеству зрителей матчей ЧМ относительно населения Комментарии9Смотреть фотографии
22 июня 11:42
В Волгограде готовится к изданию альбом с работами художника о военном детстве в Сталинграде Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
22 июня 11:34
В Волжском сожгли партию деликатесных сыров Комментарии25Смотреть фотографии
22 июня 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвыСмотреть фотографии
22 июня 10:44
Перед матчем Нигерии и Исландии Добрый Молодец "сыграет" в футбол Комментарии3Смотреть фотографии
22 июня 09:54
Для злостных должников по оплате электроэнергии наступит «конец света» Комментарии12Смотреть фотографии
22 июня 09:47
Памятник Николаю II установят в станице Волгоградской области и Нью-Йорке Комментарии17Смотреть фотографии
22 июня 09:26
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 20:43
Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей командыСмотреть фотографииCмотреть видео
21 июня 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главврач известной клиники получил срок за смерть пациентки Комментарии2Cмотреть видео
21 июня 18:53
“Волгоград” доставил сборную Южной Кореи в Ростов-на-Дону
21 июня 17:44
Volkswagen Polo остается одним из фаворитов среди российских автолюбителейСмотреть фотографии
21 июня 17:23
Тренер сборной Нигерии назвал жару в Волгограде своим преимуществом Комментарии4Смотреть фотографии
21 июня 17:19
В Волгограде осудили банду расхитителей ЖКХ Комментарии19Смотреть фотографии
21 июня 16:05
В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки Комментарии19Смотреть фотографии
21 июня 15:23
ОНФ обнаружил подорожание бензина АИ-95 в Волгоградской области после «стабилизации» цен Комментарии15Смотреть фотографии
21 июня 15:09
Семейный тариф «На всех» стал самым востребованнымСмотреть фотографии
21 июня 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины Комментарии15Смотреть фотографии
21 июня 13:26
Сборная Исландии настроена на жесткую игру с Нигерией в Волгограде Комментарии6Смотреть фотографии
21 июня 13:24
Болельщики из Исландии уедут из Волгограда на "Ниве" с музыкой Комментарии14Смотреть фотографии
От Сталинграда - до Великой Победы
22 июня 16:41
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршалаСмотреть фотографии
22 июня 12:34
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье Комментарии2Смотреть фотографии
22 июня 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвыСмотреть фотографии
21 июня 06:07
В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне Комментарии17Смотреть фотографии
15 июня 17:09
Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде Комментарии3Смотреть фотографии
8 июня 13:53
Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину Комментарии4Смотреть фотографии
5 июня 20:14
Участники патриотического автопробега из Тамбова стартовали в Волгоградскую область
16 мая 20:30
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31 Комментарии21Смотреть фотографии
10 мая 17:30
В Котельниково Волгоградской области фронтовикам дарили песни и любовь Комментарии1Смотреть фотографии
10 мая 10:33
Волгоград: в День Победы на главную высоту России поднялись 200 тысяч человек Комментарии4Смотреть фотографии
9 мая 20:49
В Волгограде немецкие футболисты вручили чек организации по уходу за военными захоронениямиСмотреть фотографии
9 мая 15:08
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 11:56
В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментамиCмотреть видео
9 мая 09:19
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно Комментарии22Смотреть фотографииCмотреть видео
9 мая 06:50
В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату НурадиловуСмотреть фотографии
8 мая 16:35
Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
8 мая 15:53
В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
8 мая 15:24
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Смотреть фотографии
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Комментарии1Смотреть фотографии
8 мая 12:33
На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон» Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 12:00
Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!»Смотреть фотографии
8 мая 11:14
В Волгограде начались мероприятия в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией Комментарии3Cмотреть видео
8 мая 07:15
Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве Комментарии20
7 мая 17:37
В Советском районе Волгограда стартовала акция «Память поколений»Cмотреть видео
7 мая 13:26
В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Комментарии4Смотреть фотографии
7 мая 10:55
Волжане прошли свой «Путь к победе»Смотреть фотографии
5 мая 17:14
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников СталинградаCмотреть видео
5 мая 12:04
В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
4 мая 18:23
В Волгограде ОМОН вывел детей на экскурсию Комментарии7Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Защитите себя и своего питомца от комаров и клещей.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 22 Июня, Пт
Волгоград
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Июня, Пт
1 $ 63.7873 руб.
1 € 73.6871 руб.
1 GBP 83.8229 руб.
1 CHF 64.0306 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и березКомментарии51
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с ТунисомКомментарии39
Насекомых, которые досаждают гостям ЧМ в Волгограде, вечером на стадионе не будетКомментарии35
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корнюКомментарии35
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗОКомментарии32
Кондукторы в общественном транспорте Волгограда «кошмарили» болельщиков требованием платы за проездКомментарии31
В мэрию Волгограда жалуются на холод в автобусахКомментарии30
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из ВолгоградаКомментарии29
В Волгограде для болельщиков матча Нигерия-Исландия организовали дополнительные электричкиКомментарии29
Дождались: Волгоград впервые в своей истории принимает матч ЧМ по футболуКомментарии29
Защита обжаловала решение суда об аресте владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаранеКомментарии29
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской областиКомментарии28

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области химобработка полей снова ударила по пчеламКомментарии5
Просмотров: 20420
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главврач известной клиники получил срок за смерть пациенткиКомментарии2
Просмотров: 14793
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"
Просмотров: 11251
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из ВолгоградаКомментарии29
Просмотров: 10258
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборыКомментарии51
Просмотров: 8733
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
Просмотров: 8703
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Просмотров: 7966
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!Комментарии12
Просмотров: 7731
Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей команды
Просмотров: 6871
Травмированного в аварии болельщика из Англии спасли очевидцы ДТП в Волгоградской областиКомментарии12
Просмотров: 5338

Рекомендуемые к прочтению новости

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Рекомендации: +89 / 22-
Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
Рекомендации: +44 / 3-
Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
Рекомендации: +43 / 3-
Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
Рекомендации: +41 / 15-
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
Рекомендации: +35 / 11-
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Рекомендации: +31 / 8-
Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя
Рекомендации: +28 / 11-
Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией
Рекомендации: +28 / 7-
Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции
Рекомендации: +28 / 10-
Путешествие во времени: на фан-фесте в Волгограде расскажут об эволюции футбола
Рекомендации: +26 / 5-