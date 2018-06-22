Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир. Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие...

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