|Общество
|22.06.2018 14:52
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО
Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор. Напомним, мужчину задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". 14 июня решением Центрального районного суда Леонид Жданов был арестован и помещен в СИЗО. Как ранее сообщало информагентство, уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР.
Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставят в вину, то что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как рассказывал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной. А, судя по видеозаписи погрузки пассажиров злосчастной “Елани-12”, гости поднимались на борт трезвые и, казалось, ничто не предвещало беды.
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько,...
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
|Здравоохранение
|22.06.2018 14:12
Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс.
Прочитана: 1235 раз
|Общество
|22.06.2018 13:51
Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов". ...
Прочитана: 1348 раз
|Общество
|22.06.2018 13:11
Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
Прочитана: 1271 раз
|Общество
|22.06.2018 12:58
Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир. Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие...
Прочитана: 2455 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.06.2018 12:34
Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина, защищавшего Сталинград в 1942 году, перезахоронят в родной станице, где живут его родственники. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», останки воина были найдены в Калачевском районе Волгоградской области во время поисковых работ в июне 2018 года. Личность бойца установили благодаря записке в медальоне и личным вещам. Младшему сержанту, командиру отделения 157-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района было 19 лет. Похоронят бойца со всеми воинскими почестями в селе Ивановка Кочубеевского района. ...
Прочитана: 789 раз
|Общество
|22.06.2018 12:20
1200 болельщиков из различных стран и даже континентов прибывают сегодня на станцию «Волгоград-1». Первый поезд, следовавший из Москвы, прибыл на первый путь Центрального ЖД-вокзала в 8.15, сообщает ИА «Высота 102». Буквально с первых минут высадки пассажиров на перроне началась зажигательная «вечеринка». Первыми вступили мексиканцы в огромных сомбреро. Чуть позже в ход пошли национальные флаги и маракасы. По большому секрету, один из мексиканцев признался, что в рюкзаке у него припасена бутылка текилы. Представительная делегация африканцев в белых хлопчатобумажных жилетах с надписями «Nigeria» станцевала ритуальный танец, который, вероятно, должен помочь африканской команде в игре с исландскими викингами. От национальной сборной...
Прочитана: 2684 раз
|Экология
|22.06.2018 12:20
Факты бездействия инспекторов лесничеств и иные нарушения выявлены природоохранной прокуратурой в результате проверки в сфере защиты лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, надзорное ведомство проинспектировало работу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр". Проверка показала, что лесные инспекторы не принимают мер по установлению собственников ЛЭП, расположенных без правоустанавливающих документов на территории лесного фонда Городищенского лесничества. Сотрудниками комитета в данной части осуществляется ненадлежащий контроль, не принимаются меры по сносу объектов. Без должного внимания сотрудников комитета остались и вопросы незаконного установления лесопользователями ограждений,...
Прочитана: 331 раз
|Аналитика
|22.06.2018 11:49
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города Чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на российский сайт онлайн-бронирования отелей, рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018 с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей. По данным ФИФА, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более 1 миллиона зрителей. По данным Tvil.ru, в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей на 100 жителей),...
Прочитана: 1260 раз
|Культура
|22.06.2018 11:42
Волгоградский художник, ветеран общественной организации «Дети Сталинграда» Лев Тырин удостоен почетного знака «За волю к жизни», учрежденного в память о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве . Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о судьбе этого человека. Ребенком он испытал ужас немецкой оккупации, о чем рассказывал журналистам информагентства. О зверствах фашистов, о том, как питался кожаными башмаками и как наживую из его головы хирург доставал осколок бомбы. Он написал более 200 миниатюр, посвященных военному Сталинграду. В этом году в Волгоградском театре юного зрителя состоялась первая персональная выставка Льва Тырина «Картинки моего детства». Сейчас его уникальные рисунки...
Прочитана: 437 раз
|Общество
|22.06.2018 11:34
В магазине «Деликатес» Волжского проверяющие из регионального управления Россельхознадзора и Астраханской таможни в ходе совместного рейда обнаружили запрещенные к ввозу в Россию из-за санкций сыры, произведенные в Германии и Голландии. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении Россельхознадзора, деликатесы «Камемберт», «Бри», «Дорблю», «Фрико» общим весом в 4,3 кг были изъяты и сожжены. Акт уничтожения сыров был зафиксирован на видеозаписи.
Прочитана: 524 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.06.2018 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы
Памятные знаки будут установлены в четырех населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель совета Волгоградского еврейского областного центра Яэль Иоффе, места расправы и количество погибших летом-осенью 1942 года подтверждены материалами архива Волгоградской области. В Октябрьском районе эти трагические события происходили в селе Каменка, где в Каменной балке погибли в период немецко-фашистской оккупации 84 человека; в селе Жутово-1, где погибли 24 человека, в селе Перегрузное – здесь погибли 66 человек, в селе Аксай – 68 человек. «В ходе рабочего визита мы обсудили вопросы установки памятных знаком с администрацией муниципального района и главами поселений. И мне хотелось...
Прочитана: 526 раз
|Общество
|22.06.2018 10:44
На тропе болельщиков в Волгограде к 16-00 часам, за два часа до начала матча Исландии и Нигерии, появятся циркачи, артисты, откроются необычные фотозоны и интерактивные площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, Развлекательные зоны в новом парке у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова смогут посетить все желающие. 22 июня с 15-00 волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления мимов, ходулистов и циркачей, в частности художественного циркового коллектива Детской школы искусств им. М.А. Балакирева «Юность арены». Цирковое искусство, представленное учащимися...
Прочитана: 1362 раз
|Экономика
|22.06.2018 09:54
Общая задолженность граждан за потребленную электрическую энергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» сохраняется на высоком уровне. Компании приходится прибегать к ограничению потребления коммунального ресурса как крайней мере воздействия на наиболее злостных неплательщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только в мае 2018 года энергетики направили 1,3 тысяч уведомлений неплательщикам, задолжавшим за электроэнергию более 8,7 млн. рублей. Оперативно погасить долги решили 48 процентов оповещенных. Напомним, что за 2017 год уведомления об отключении по задолженности на сумму около 80 миллионов рублей получили более 10 тысяч потребителей-физических лиц. Согласно статистике сбытовиков, 40% должников предпочли погасить задолженность, не дожидаясь «конца света». ...
Прочитана: 1835 раз
|Культура
|22.06.2018 09:47
В Волгоградской митрополии появится первый памятник святому царю-мученику Николаю II. Бронзовый бюст на гранитном постаменте установят 17 июля — в день столетия мученической кончины Царственных Страстотерпцев – на территории Успенско-Никольского храма в станице Арчединской Михайловского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, бюст Николая II изготовлен в Москве по проекту известного российского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова, который скончался в 2006 году. Он является автором памятников многим русским писателям, полководцам и православным святым, в том числе Сергию Радонежскому, Александру Невскому и Царю-Мученику. В день освящения бюста последнего российского императора такой же бюст...
Прочитана: 564 раз
|Газетный киоск
|22.06.2018 09:26
ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу, приехавшие в Волгоград на матч Исландия - Нигерия, который состоится 22 июня, несмотря на 35-градусную жару не сидят в отелях под кондиционерами, а спешат в оставшееся до матча время успеть посмотреть местные достопримечательности - прежде всего подняться на Мамаев курган. Корреспондент ТАСС побеседовал в четверг с иностранными болельщиками о Волгограде, его жителях и узнал их прогноз на предстоящий матч. "В России красивые города, но Волгоград к тому же очень важное место с точки зрения истории…", - рассказал Качи из Ганы, который приехал в Волгоград, чтобы поддержать сборную Нигерии. "Люди...
Прочитана: 1687 раз
22 июня 14:52
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО 17
22 июня 12:20
22 июня 11:42
22 июня 11:34
22 июня 11:02
22 июня 09:26
21 июня 20:00
21 июня 17:19
21 июня 15:23
21 июня 15:09
21 июня 14:31
21 июня 13:16
Общество
22 июня 14:52
В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО 17
22 июня 12:20
22 июня 11:34
21 июня 18:24
21 июня 08:12
20 июня 05:55
19 июня 14:33
19 июня 12:44
19 июня 12:40
19 июня 10:34
18 июня 21:55
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 22 Июня, Пт
Волгоград
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Июня, Пт
|1 $
|63.7873 руб.
|1 €
|73.6871 руб.
|1 GBP
|83.8229 руб.
|1 CHF
|64.0306 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 20420
Просмотров: 14793
Просмотров: 11251
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
Просмотров: 8703
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"78
Просмотров: 7966
Рекомендуемые к прочтению новости
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"78
Рекомендации: +87 / 22-
Рекомендации: +44 / 3-
Рекомендации: +43 / 3-
Рекомендации: +41 / 15-
Рекомендации: +35 / 11-
Рекомендации: +31 / 8-
Рекомендации: +28 / 11-
Рекомендации: +28 / 7-
Рекомендации: +28 / 10-
Рекомендации: +26 / 5-