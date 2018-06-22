В Волгограде проходящего по делу о гибели 11 человек лодочника отпускают из СИЗО





Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор. Напомним, мужчину задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". 14 июня решением Центрального районного суда Леонид Жданов был арестован и помещен в СИЗО. Как ранее сообщало информагентство, уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек. Жданову ставят в вину, то что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как рассказывал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной. А, судя по видеозаписи погрузки пассажиров злосчастной “Елани-12”, гости поднимались на борт трезвые и, казалось, ничто не предвещало беды.



