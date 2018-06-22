Лёд и пламя: В Волгограде казаки и исландцы спели вместе перед матчем ЧМ



















Завершилась встреча музыкально - казаки и исландцы пели песни, кричали "Ура!", а зрители желали гостям победы в футбольном матче, который начнется уже через несколько часов на "Волгоград Арене".

Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов".