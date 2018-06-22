Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма

Среди тысяч людей, пришедших в канун годовщины начала войны на главную высоту России, было множество иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои.

Так, молодой человек из Мексики, признался, что узнал о Сталинграде из голливудского фильма. А полицейский из Исландии назвал Мамаев курган грандиозным предупреждением воинственности и желанию "поджечь" мир.

Всего в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане, приняли участие более 4,5 тыс. жителей Волгограда и иностранных гостей. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Акция проводится в Волгограде в седьмой раз по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области.

Справка. В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.

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