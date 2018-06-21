Волгоград стал пятым по количеству зрителей матчей ЧМ относительно населения





Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города Чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на российский сайт онлайн-бронирования отелей, рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018 с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей. По данным ФИФА, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более 1 миллиона зрителей.

По данным Tvil.ru, в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей на 100 жителей), Сочи (17 / 100), Калининград (13 / 100), Ростов-на-Дону (8 / 100), Волгоград (8 / 100), Нижний Новгород (7 / 100), Казань (7 / 100), Самара (7 / 100), Екатеринбург (4 зрителя на 100 жителей), Санкт-Петербург (4 зрителя на 100 жителей) и Москва (3 зрителя на 100 жителей). Волгоград - на 5 месте (8 зрителей на 100 жителей города).

https://tvil.ru/blog/cempionat-mira-po-futbolu-2018/samye-populyarnye-goroda-chempionata-mira-2018-po-futbolu-po-chislu



