







Факты бездействия инспекторов лесничеств и иные нарушения выявлены природоохранной прокуратурой в результате проверки в сфере защиты лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, надзорное ведомство проинспектировало работу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр". Проверка показала, что лесные инспекторы не принимают мер по установлению собственников ЛЭП, расположенных без правоустанавливающих документов на территории лесного фонда Городищенского лесничества. Сотрудниками комитета в данной части осуществляется ненадлежащий контроль, не принимаются меры по сносу объектов. Без должного внимания сотрудников комитета остались и вопросы незаконного установления лесопользователями ограждений, ограничивающих свободный проход (проезд) граждан на земли лесного фонда. Также прокуратурой выявлены нарушения административного законодательства при производстве и рассмотрении дел об административных правонарушениях в лесной сфере.

По результатам выявленных нарушений было внесено представление, должное лицо комитета привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура внесла представление и в адрес СГБУ "Лесопожарный центр", где были выявлены нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении подрядных работ. Должностное лицо центра также привлекли к дисциплинарной ответственности.



