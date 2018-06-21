В Волжском сожгли партию деликатесных сыров

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу, приехавшие в Волгоград на матч Исландия - Нигерия, который состоится 22 июня, несмотря на 35-градусную жару не сидят в отелях под кондиционерами, а спешат в оставшееся до матча время успеть посмотреть местные достопримечательности - прежде всего подняться на Мамаев курган. Корреспондент ТАСС побеседовал в четверг с иностранными болельщиками о Волгограде, его жителях и узнал их прогноз на предстоящий матч. "В России красивые города, но Волгоград к тому же очень важное место с точки зрения истории…", - рассказал Качи из Ганы, который приехал в Волгоград, чтобы поддержать сборную Нигерии. "Люди...

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