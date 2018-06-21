В Волгограде готовится к изданию альбом с работами художника о войне





Волгоградский художник, ветеран общественной организации «Дети Сталинграда» Лев Тырин удостоен почетного знака «За волю к жизни», учрежденного в память о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве .

Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о судьбе этого человека. Ребенком он испытал ужас немецкой оккупации, о чем рассказывал журналистам информагентства. О зверствах фашистов, о том, как питался кожаными башмаками и как наживую из его головы хирург доставал осколок бомбы.





Он написал более 200 миниатюр, посвященных военному Сталинграду. В этом году в Волгоградском театре юного зрителя состоялась первая персональная выставка Льва Тырина «Картинки моего детства». Сейчас его уникальные рисунки можно увидеть в интерактивном музее «Россия - моя история». Как сообщили в пресс-службе облдумы, в настоящее время в Волгограде готовится к изданию каталог с работами Льва Тырина. Кроме того, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и Музее изобразительных искусств имени Машкова пройдут его персональные выставки.

Повторяем сюжет с художником от 10 мая 2018 года.