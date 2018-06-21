В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы

Памятные знаки будут установлены в четырех населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель совета Волгоградского еврейского областного центра Яэль Иоффе, места расправы и количество погибших летом-осенью 1942 года подтверждены материалами архива Волгоградской области. В Октябрьском районе эти трагические события происходили в селе Каменка, где в Каменной балке погибли в период немецко-фашистской оккупации 84 человека; в селе Жутово-1, где погибли 24 человека, в селе Перегрузное – здесь погибли 66 человек, в селе Аксай – 68 человек.

«В ходе рабочего визита мы обсудили вопросы установки памятных знаком с администрацией муниципального района и главами поселений. И мне хотелось бы отметить их особое уважительное отношение к памяти народа, истории родного края". – подчеркнула Яэль Иоффе.

Памятные знаки планируется установить к осени этого года.



