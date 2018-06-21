|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.06.2018 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы
Памятные знаки будут установлены в четырех населенных пунктах Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель совета Волгоградского еврейского областного центра Яэль Иоффе, места расправы и количество погибших летом-осенью 1942 года подтверждены материалами архива Волгоградской области. В Октябрьском районе эти трагические события происходили в селе Каменка, где в Каменной балке погибли в период немецко-фашистской оккупации 84 человека; в селе Жутово-1, где погибли 24 человека, в селе Перегрузное – здесь погибли 66 человек, в селе Аксай – 68 человек.
«В ходе рабочего визита мы обсудили вопросы установки памятных знаком с администрацией муниципального района и главами поселений. И мне хотелось бы отметить их особое уважительное отношение к памяти народа, истории родного края". – подчеркнула Яэль Иоффе.
Памятные знаки планируется установить к осени этого года.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.06.2018 12:34
Сегодня останки красноармейца Ивана Ватулина, защищавшего Сталинград в 1942 году, перезахоронят в родной станице, где живут его родственники. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», останки воина были найдены в Калачевском районе Волгоградской области во время поисковых работ в июне 2018 года. Личность бойца установили благодаря записке в медальоне и личным вещам. Младшему сержанту, командиру отделения 157-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района было 19 лет. Похоронят бойца со всеми воинскими почестями в селе Ивановка Кочубеевского района. ...
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|Общество
|22.06.2018 12:20
1200 болельщиков из различных стран и даже континентов прибывают сегодня в на станцию «Волгоград-1». Первый поезд, следовавший из Москвы, прибыл на первый путь Центрального ЖД-вокзала в 8.15, сообщает ИА «Высота 102». Буквально с первых минут высадки пассажиров на перроне началась зажигательная «вечеринка». Первыми вступили мексиканцы в огромных сомбреро. Чуть позже в ход пошли национальные флаги и маракасы. По большому секрету, один из мексиканцев признался, что в рюкзаке у него припасена бутылка текилы. Представительная делегация африканцев в белых хлопчатобумажных жилетах с надписями «Nigeria» станцевала ритуальный танец, который, вероятно, должен помочь африканской команде в игре с исландскими викингами. От национальной...
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|Экология
|22.06.2018 12:20
Факты бездействия инспекторов лесничеств и иные нарушения выявлены природоохранной прокуратурой в результате проверки в сфере защиты лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, надзорное ведомство проинспектировало работу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр". Проверка показала, что лесные инспекторы не принимают мер по установлению собственников ЛЭП, расположенных без правоустанавливающих документов на территории лесного фонда Городищенского лесничества. Сотрудниками комитета в данной части осуществляется ненадлежащий контроль, не принимаются меры по сносу объектов. Без должного внимания сотрудников комитета остались и вопросы незаконного установления лесопользователями ограждений,...
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|Аналитика
|22.06.2018 11:49
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города Чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на российский сайт онлайн-бронирования отелей, рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018 с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей. По данным ФИФА, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более 1 миллиона зрителей. По данным Tvil.ru, в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей на 100 жителей),...
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|Культура
|22.06.2018 11:42
Волгоградский художник, ветеран общественной организации «Дети Сталинграда» Лев Тырин удостоен почетного знака «За волю к жизни», учрежденного в память о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве . Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о судьбе этого человека. Ребенком он испытал ужас немецкой оккупации, о чем рассказывал журналистам информагентства. О зверствах фашистов, о том, как питался кожаными башмаками и как наживую из его головы хирург доставал осколок бомбы. Он написал более 200 миниатюр, посвященных военному Сталинграду. В этом году в Волгоградском театре юного зрителя состоялась первая персональная выставка Льва Тырина «Картинки моего детства». Сейчас его уникальные рисунки...
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|Общество
|22.06.2018 11:34 (Обновлено: 22.06.2018 11:51)
В магазине «Деликатес» Волжского проверяющие из регионального управления Россельхознадзора и Астраханской таможни в ходе совместного рейда обнаружили запрещенные к ввозу в Россию из-за санкций сыры, произведенные в Германии и Голландии. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении Россельхознадзора, деликатесы «Камемберт», «Бри», «Дорблю», «Фрико» общим весом в 4,3 кг были изъяты и сожжены. Акт уничтожения сыров был зафиксирован на видеозаписи.
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|Общество
|22.06.2018 10:44
На тропе болельщиков в Волгограде к 16-00 часам, за два часа до начала матча Исландии и Нигерии, появятся циркачи, артисты, откроются необычные фотозоны и интерактивные площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, Развлекательные зоны в новом парке у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова смогут посетить все желающие. 22 июня с 15-00 волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления мимов, ходулистов и циркачей, в частности художественного циркового коллектива Детской школы искусств им. М.А. Балакирева «Юность арены». Цирковое искусство, представленное учащимися...
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|Экономика
|22.06.2018 09:54
Общая задолженность граждан за потребленную электрическую энергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» сохраняется на высоком уровне. Компании приходится прибегать к ограничению потребления коммунального ресурса как крайней мере воздействия на наиболее злостных неплательщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только в мае 2018 года энергетики направили 1,3 тысяч уведомлений неплательщикам, задолжавшим за электроэнергию более 8,7 млн. рублей. Оперативно погасить долги решили 48 процентов оповещенных. Напомним, что за 2017 год уведомления об отключении по задолженности на сумму около 80 миллионов рублей получили более 10 тысяч потребителей-физических лиц. Согласно статистике сбытовиков, 40% должников предпочли погасить задолженность, не дожидаясь «конца света». ...
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|Культура
|22.06.2018 09:47
В Волгоградской митрополии появится первый памятник святому царю-мученику Николаю II. Бронзовый бюст на гранитном постаменте установят 17 июля — в день столетия мученической кончины Царственных Страстотерпцев – на территории Успенско-Никольского храма в станице Арчединской Михайловского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, бюст Николая II изготовлен в Москве по проекту известного российского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова, который скончался в 2006 году. Он является автором памятников многим русским писателям, полководцам и православным святым, в том числе Сергию Радонежскому, Александру Невскому и Царю-Мученику. В день освящения бюста последнего российского императора такой же бюст...
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|Газетный киоск
|22.06.2018 09:26
ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу, приехавшие в Волгоград на матч Исландия - Нигерия, который состоится 22 июня, несмотря на 35-градусную жару не сидят в отелях под кондиционерами, а спешат в оставшееся до матча время успеть посмотреть местные достопримечательности - прежде всего подняться на Мамаев курган. Корреспондент ТАСС побеседовал в четверг с иностранными болельщиками о Волгограде, его жителях и узнал их прогноз на предстоящий матч. "В России красивые города, но Волгоград к тому же очень важное место с точки зрения истории…", - рассказал Качи из Ганы, который приехал в Волгоград, чтобы поддержать сборную Нигерии. "Люди...
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|Спорт
|22.06.2018 08:56
Тренировочные сборы «Ротора-Волгограда» за пределами региона обойдутся бюджету в 3 миллиона 420 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, услуги по размещению и созданию условий для тренировок волгоградским футболистам заказаны у единственного поставщика – ООО «Прайм Спорт Менеджмент». В Домодедово Московской области спортсмены будут находиться с 22 июня по 7 июля. Согласно условиям заказа, им предоставят возможность тренироваться, посещать сауну и баню, кормить футболистов будут три раза. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что «Ротор-Волгоград» проведет пять контрольных матчей в Подмосковье. К слову, не так давно волгоградский клуб вернулся с тренировочных...
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|Спорт
|21.06.2018 20:43
Сегодня вечером аэропорт Волгограда встречает болельщиков сборной Исландии. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", из воздушной гавани города-героя на Волге, несмотря на то, что на этот раз оркестра с народными песнями и танцами не было, настроение у прилетевших иностранцев было приподнятое. Волонтеры дружно приветствовали гостей словами "Welcome to Volgograd" ( "Добро пожаловать в Волгоград"). По выражению лиц викингов было видно их удивление такому теплому приему. В беседе с корреспондентом информагентства исландцы заявили о своей уверенности в победе их команды. При этом болельщики намерены с пользой для себя провести свободное от...
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|Аналитика
|21.06.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: главному врачу известной волгоградской клиники дали 3 года в колонии за смерть пациентки. Пятилетка на модернизацию: детский отдых в загородных лагерях Волгоградской области хотят вывести на современный уровень. ЧМ - 2018: Волгоград в ожидании «жесткого» матча между сборными Нигерии и Исландии. Кинологи отмечают профессиональный праздник: в Волгоградской области вместе с полицейскими несут службу почти 300 собак. День памяти и скорби: в ночь на двадцать второе июня на Мамаевом кургане зажгутся тысячи свечей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Спорт
|21.06.2018 18:53
Сборная Южной Кореи прибыла в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга на борту самолета “Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. “Airbus A319” авиакомпании "Россия" назван в честь города-героя на Волге. В субботу -23 июня - на стадионе “Ростов Арена” в рамках ЧМ-2018 команда Южной Кореи встретится с футболистами Мексики. Отметим, что в первом матче группового этапа южнокорейские футболисты уступили команде из Швеции со счетом 0:1. А мексиканцы с таким же счетом обыграли сборную Германии.
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|Экономика
|21.06.2018 17:44
Автомобилю Volkswagen Polo не первый год отдают свое предпочтение автолюбители. Почему Volkswagen Polo так популярен и за что его любят автовладельцы, рассказала ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Volkswagen в Волгограде. Комфорт для водителя и пассажиров Многие владельцы Polo отмечают хорошую организацию водительского места в качестве основной причины при выборе этого автомобиля. Сиденья в салон установлены удобные и в меру мягкие. В дальней дороге находиться в них неутомительно. Кресло водителя регулируется по высоте и углу наклона спинки. Дизайнерам и инженерам концерна Volkswagen удалось добиться образцового удобства передних кресел, достаточности регулировок,...
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22 июня 12:20
22 июня 11:34
22 июня 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы
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От Сталинграда - до Великой Победы
22 июня 11:02
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы
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