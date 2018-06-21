Перед матчем Нигерии и Исландии Добрый Молодец "сыграет" в футбол





На тропе болельщиков в Волгограде к 16-00 часам, за два часа до начала матча Исландии и Нигерии, появятся циркачи, артисты, откроются необычные фотозоны и интерактивные площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, Развлекательные зоны в новом парке у подножия Мамаева кургана, в парке ЦПКиО и вдоль проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова смогут посетить все желающие. 22 июня с 15-00 волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления мимов, ходулистов и циркачей, в частности художественного циркового коллектива Детской школы искусств им. М.А. Балакирева «Юность арены». Цирковое искусство, представленное учащимися школы искусств им. М.А. Балакирева, обладает уникальностью и многожанровостью, яркостью и красочностью. Интерактивные площадки будут работать как накануне, так и после окончания матчей. Самая длинная интерактивная площадка (ее протяженность 1,3 км) расположена вдоль пешеходной части проспекта им. В.И.Ленина от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И.Крылова. Две других площадки расположены в парке ЦПКиО в районе этнодеревни и в новом парке отдыха у подножия Мамаева Кургана возле фонтана. С началом матчей культурные площадки приостановят свою работу и вновь будут ждать зрителей после окончания игры.

Так, в новом парке отдыха напротив стадиона будут работать творческие коллективы МУК «Волгоградконцерт» - ансамбль народных инструментов и муниципальный духовой оркестр. Здесь же детям и взрослым предложат нанести на лицо аквагрим и принять участие в арт-акции – оставить свой автограф на фото, сделанном в виде мяча. В итоге все мячи, как в корзине, соберутся в одном большом футбольном кубке. Сувенир будет храниться в музее художественной школы №1 им. В.В.Федорова. Художественная школа №1 подготовила еще один подарок для всех болельщиков – фотозону с тантамаресками – стендами для фотосъемки. Первая – это изображение Доброго Молодца в русском боярском кафтане на фоне трибун стадиона, под сафьяновым сапогом которого – мяч. Автор - известный волгоградский художник – монументалист, член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова Виктор Мызгин. Вторая работа – катер, плывущий по Волге на фоне красивого панорамного вида Волгограда. Автор – молодой живописец, член Союза художников России, преподаватель ДХШ №1 Сергей Пелихов. На фоне этой тантамарески фотографию может сделать группа до 3 человек.

На интерактивной площадке, расположенной вдоль пешеходной части проспекта им.В.И.Ленина - от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И.Крылова, волгоградцы и гости города смогут встретить мимов, ходулистов и фьёков, которые подарят море эмоций и зарядят хорошим настроением. Здесь же все желающие смогут бесплатно воспользоваться услугами аквагримеров и раскрасить лицо на футбольную тему. Прохожих порадуют выступления жонглеров и гимнастов цирковых студий Волгограда. Также выступят фольклорные ансамбли муниципальных школ искусств. Для молодежи организована площадка «Арт-искусство», где будет звучать рэп, битбокс и другие музыкальные направления.