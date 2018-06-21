ВТБ развивает сотрудничество с ООО «Архбум Тиссью Групп»













Банк ВТБ предоставил ООО «Архбум Тиссью Групп», принадлежащему Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату, безотзывный импортный аккредитив на сумму свыше 17,7 млн евро в рамках сделки по приобретению компанией импортного оборудования для ее нового завода в Калужской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, аккредитив будет использован для осуществления расчетов по контракту с австрийской компанией Andritz AG на поставку бумагоделательной машины.

Ранее ВТБ и «Архбум Тиссью Групп» подписали кредитное соглашение на сумму 2,4 млрд рублей сроком на семь лет, в рамках которого компании был предоставлен кредит в размере 231,2 млн рублей на выплату аванса австрийскому поставщику оборудования.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы рады продолжить сотрудничество с компаниями Архангельского ЦБК. Предоставляемые банком продукты позволят «Архбум Тиссью Групп» выполнить обязательства перед контрагентами и реализовать масштабный производственный проект, который позволит увеличить доли Архангельского ЦБК на российском и европейском рынках целлюлозно-бумажной продукции».



