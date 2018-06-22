Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской области

Пять регионов России не смогли представить в минстрой схемы финансирования проблемных объектов, среди которых – Волгоградская область. По словам главы минстроя Владимира Якушева, на данный момент 27 жилых объектов не имеют плана достройки. Кроме Волгоградской, долгострои расположены на территории Ивановской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей. Как заявили «Известиям» в министерстве строительства и ЖКХ России, «по 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома».

Сейчас субъекты РФ ищут финансирование. Минстрой планирует решать вопросы в ручном режиме совместно с каждым регионом и муниципалитетом.

Подробности – https://iz.ru/755066/svetlana-volokhina/problemy-dolgostroev-budut-reshat-v-ruchnom-rezhime



