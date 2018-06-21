







Общая задолженность граждан за потребленную электрическую энергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» сохраняется на высоком уровне. Компании приходится прибегать к ограничению потребления коммунального ресурса как крайней мере воздействия на наиболее злостных неплательщиков.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только в мае 2018 года энергетики направили 1,3 тысяч уведомлений неплательщикам, задолжавшим за электроэнергию более 8,7 млн. рублей. Оперативно погасить долги решили 48 процентов оповещенных.

Напомним, что за 2017 год уведомления об отключении по задолженности на сумму около 80 миллионов рублей получили более 10 тысяч потребителей-физических лиц. Согласно статистике сбытовиков, 40% должников предпочли погасить задолженность, не дожидаясь «конца света».

Законодательство в настоящее время предусматривает отключение уже после 2 месяцев неоплаты, но волгоградские сбытовики не злоупотребляют правом на отключение от коммунального ресурса:«Специальные уведомления о долге направляются сначала на «желтых» квитанциях, далее идет обзвон должников по домашним и сотовым телефонам, и только после этого компания начинает рассылать официальные уведомления о грядущих санкциях. Все это время сохраняется возможность урегулирования долга. То есть отключение — это крайняя мера, на которую мы вынуждены идти».

В компании отмечают, чтобы восстановить подключение, следует оплатить последнюю квитанцию с общей суммой задолженности или собрать все предыдущие, ориентируясь на сумму, указанную в уведомлении об ограничении. Если же квитанции не сохранились, получить документ для оплаты задолженности можно при обращении в абонентский участок ПАО «Волгоградэнергосбыт» по месту жительства или в Личном кабинете на сайте www.energosale34.ru

«Главное — не пытаться подключиться самому и не срывать наложенную пломбу. За самовольное подключение предусмотрена административная и финансовая ответственность, — поясняют в компании, — При вводе ограничений фиксируются конечные показатели счетчика, которые сверяются при подключении. Любые их изменения означает самовольное подключение и неучтенное потребление. За такое потребление придется оплатить по максимуму. Его рассчитают по номинальной мощности приборов в круглосуточном режиме работы».

Также стоит помнить, что согласно законодательству на долг будут начислены пени. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвёртого месяца пени – 1/130 ставки.

Чтобы не было проблем с электричеством в доме или квартире, ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют вовремя платить по счетам. Это гораздо дешевле, чем оплачивать пеню, штрафы и тратить время на походы по инстанциям и ожидание бригад специалистов.