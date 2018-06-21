Памятник Николаю II установят в станице Волгоградской области и Нью-Йорке





В Волгоградской митрополии появится первый памятник святому царю-мученику Николаю II. Бронзовый бюст на гранитном постаменте установят 17 июля — в день столетия мученической кончины Царственных Страстотерпцев – на территории Успенско-Никольского храма в станице Арчединской Михайловского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, бюст Николая II изготовлен в Москве по проекту известного российского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова, который скончался в 2006 году. Он является автором памятников многим русским писателям, полководцам и православным святым, в том числе Сергию Радонежскому, Александру Невскому и Царю-Мученику.

В день освящения бюста последнего российского императора такой же бюст будет открыт в Нью-Йорке, его освятит Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Иларион.

«Желание установить памятник Николаю II, одному из святых покровителей нашего храма, родилось давно, — говорит настоятель прихода, благочинный монастырей Урюпинской епархии игумен Петр. – Особая честь — посвятить это событие памятной дате – столетию мученической кончины Царственных Страстотерпцев. Возможность осуществить эти планы появилась после прибытия в станицу мироточивой иконы Царя-Мученика в 2017 году».



