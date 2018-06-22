Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологами

День открытых дверей организовали руководители полигона ООО «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на его деятельность. Чтобы прояснить ситуацию и снять напряжение, для экологов, представителей общественных организаций, чиновников, жителей района, журналистов провели экскурсию по территории, отвечали на вопросы присутствующих: о состоянии почвы, подземных вод, объемах ввозимых отходов.

Полигон функционирует с 2015 года, срок его службы рассчитан на 17 лет. За последние годы, - сделали вывод экологи, - полигон превратился в обычную свалку, которая травит людей. Однако с этим мнением руководители «Комуса» не согласились. Они утверждают, что здесь соблюдаются все экологические требования.

Подробности – в материале ИА «Высота 102».