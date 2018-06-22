|Экология
|23.06.2018 08:03
Руководители полигона «Комус» в Волгоградской области искали консенсус с экологами
День открытых дверей организовали руководители полигона ООО «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на его деятельность. Чтобы прояснить ситуацию и снять напряжение, для экологов, представителей общественных организаций, чиновников, жителей района, журналистов провели экскурсию по территории, отвечали на вопросы присутствующих: о состоянии почвы, подземных вод, объемах ввозимых отходов.
Полигон функционирует с 2015 года, срок его службы рассчитан на 17 лет. За последние годы, - сделали вывод экологи, - полигон превратился в обычную свалку, которая травит людей. Однако с этим мнением руководители «Комуса» не согласились. Они утверждают, что здесь соблюдаются все экологические требования.
Подробности – в материале ИА «Высота 102».
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Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
|Общество
|23.06.2018 11:03
В Волгоградской области в 33 муниципальных районах - 416 братских могил и 48 эвакуационных госпиталей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в реготделении ОНФ после проведенного мониторинга. Больше всего братских захоронений зафиксировано в Калачевском и Суровикинском районах – по 42, а также в Кумылженском и Светлоярском районах – 40 и 34 соответственно. Состояние мемориалов, расположенных даже в самых маленьких населенных пунктах, хорошее или удовлетворительное: за ними ведется уход, по необходимости осуществляется ремонт, облагораживается прилегающая территория. Что касается эвакуационных госпиталей, то они зафиксированы активистами ОНФ в семи муниципалитетах, при этом из общего количества больше всего таких объектов в Новоаннинском...
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|Экология
|23.06.2018 10:31
Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал АО ВМК «Красный Октябрь» за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 220 тыс. руб. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, было принято по результатам административного расследования, проведенного государственным инспектором управления в феврале-марте 2018. При этом судом в четвертый раз за 2017-2018 годы было отказано в административном приостановлении деятельности ЭСПЦ № 2 АО «ВМК «Красный Октябрь». Хотя общая сумма штрафов, наложенных на предприятие за этот период, составила более 1 миллиона рублей. Как известно, деятельность предприятия была приостановлена на 2 месяца – с 25 мая...
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|Газетный киоск
|23.06.2018 07:39
Пять регионов России не смогли представить в минстрой схемы финансирования проблемных объектов, среди которых – Волгоградская область. По словам главы минстроя Владимира Якушева, на данный момент 27 жилых объектов не имеют плана достройки. Кроме Волгоградской, долгострои расположены на территории Ивановской, Нижегородской, Челябинской и Томской областей. Как заявили «Известиям» в министерстве строительства и ЖКХ России, «по 27 объектам мы сегодня не видим срока окончания. Это говорит о том, что субъекты РФ не понимают, за счет каких источников они будут достраивать эти дома». Сейчас субъекты РФ ищут...
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|Газетный киоск
|22.06.2018 22:23
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Болельщика сборной Нигерии доставили в больницу со стадиона в Волгограде, где в пятницу прошел матч нигерийской сборной с Исландией, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник. "Болельщику сборной Нигерии во время матча стало плохо. Его доставили в больницу №25, где в настоящее время оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что еще один гражданин Нигерии был госпитализирован сегодня утром в больницу Волгограда с железнодорожного вокзала после того, как он почувствовал недомогание. Врачи установили, что у него повышен сахар в крови.
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|Спорт
|22.06.2018 22:01
"Наша сборная имеет хорошие шансы на победу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Аргентины". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", после победы над сборной Исландии на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Поэтому, "мы будем играть на победу, победитель выходит в следующий этап", - заметил наставник нигерийской сборной. При этом он отметил, "мы играли товарищеский матч в Краснодаре и обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси". В беседе с журналистами нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса, который сегодня сделал дубль в матче с Исландией, заявил, что готов вернуться в московский ЦСКА, но сейчас должен...
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|Общество
|22.06.2018 21:16
Жаркая погода в Волгограде могла помешать футболистам сборной Исландии проявить все свои лучшие качества в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. По словам главного тренера, "это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо". При этом Хеймир Хадльгримссон признал, что "мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки". После двух туров в группе D первое место занимает команда...
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|Общество
|22.06.2018 20:21
За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» на подступах к стадиону «Волгоград Арена» был шумный праздник. Если в день первой игры болельщиков атаковали полчища мошкары, то сегодня их истязала волгоградская жара - столбик термометра достигал 40 градусов по Цельсию. Исландцы выглядели несколько разморенными, а вот нигерийцы отмечали, что «погода отличная». Группа «викингов», встреченных перед матчем съемочной группой информагентства, с изумлением показала странный подарок «от русских» - сушеную рыбу. Какое назначение, по версии иностранцев, имеет этот "подозрительный предмет" – узнаете, посмотрев видеоматериал «Высоты 102».
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|Спорт
|22.06.2018 19:55
Победой африканских футболистов со счетом 2:0 завершился матч Нигерия-Исландия, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча, прошедщая на поле "Волгоград Арены", стала второй игрой чемпионата мира по футболу в Волгограде. Отметим, что вырваться вперед в первом тайме не удалось ни одной из команд. Но на 49 минуте счет открыл нигерийский нападающий Ахмед Муса. Он же стал автором мяча, забитого в ворота скандинавов на 79 минуте. А вот викинги, несмотря на активную поддержку многочисленных болельщиков, так и смогли забить ни одного гола. Знаменитое «Ху!» на стадионе раздавалось не единожды, причём исландским болельщикам активно помогали россияне. Нигерийцы начали праздновать сразу после первого гола....
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|Спорт
|22.06.2018 19:35
На матч Исландия-Нигерия, который проходит сегодня на «Волгоград Арене», пришло 40904 человека - меньше, чем на предыдущую игру Англии с Тунисом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию. За поединком между сборными Англии и Туниса наблюдали, напоминаем, 41064 человека.
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|Расследования
|22.06.2018 19:30
Начата проверка в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила в instagram Елена Исинбаева, которая прокомментировала громкую историю, связанную с «подменой» в составе детей, которые выводили футболистов Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена» 18 июня. Елена Исинбаева заявила, что никакой «подмены» не было, а Матвей К., который был одним из детей, вышедших на поле стадиона вместе с футболистами, являлся «единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в «Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», по ее утверждению, "занимаются органы опеки и компетентные органы". Елена Исинбаева,...
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|Спорт
|22.06.2018 18:19 (Обновлено: 23.06.2018 06:18)
Президент FIFA Джанни Инфантино - среди почетных гостей матча между сборными Исландии и Нигерии, который проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с президентом FIFA за игрой наблюдают президент Федерации футбола Нигерии Амаю Пинник и заместитель посла Исландии Агуст Флигенринг. Болельщики бьют в барабаны, делают «волну». Звучало на стадионе и исландское «Ху!». Пока счёт не открыт - 0:0.
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|Общество
|22.06.2018 14:52
Гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов помещен под домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение освободить его из-под стражи принято сегодня судебной инстанцией.В ближайшее время мужчина покинет следственный изолятор. Напомним, мужчину задержали вскоре после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее...
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|Здравоохранение
|22.06.2018 14:12
Прооперированный болельщик из Исландии сегодня переведен из реанимации в палату кардиологического отделения городской клинической больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» друзья 59-летнего гражданина Исландии. В медучреждении эту информацию подтвердили. Напомним, информагентство сообщало о госпитализации болельщика из Исландии в больницу №25. Мужчине стало плохо накануне рано утром, на территории гостиницы усадьбы «Сосновый бор». Он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, затем диагноз был уточнен – острый коронарный синдром. Мужчине провели операцию по стентированию. Сейчас состояние его удовлетворительное, он проходит реабилитационный курс.
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|Общество
|22.06.2018 13:51
Большой интерес вызвала встреча в Волгограде представителей Исландии и казачьих творческих коллективов. Как сообщает ИА «Высота 102», в креативном пространстве «Лофт» сегодня многолюдно - исландцы и казаки почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны. Затем все присутствующие погрузились в историю маленькой и далекой страны, расположенной на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Страна льда и пламени - так представили волгоградцам Исландию, в которой живет всего чуть более 350 тысяч жителей. Гостям "Лофта" рассказали, как образуются сложные для произношения исландские фамилии, что означает знаменитое исландское "Ху!", которое с удовольствием исполнили болельщики команды "викингов". ...
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|Общество
|22.06.2018 13:11
Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию. Она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области. "Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", - рассказала представитель ведомства. Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не...
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