Волгоград: Болельщики Исландии не боятся мошки и уверены в победе своей команды





Сегодня вечером аэропорт Волгограда встречает болельщиков сборной команды по футболу Исландии. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", из воздушной гавани города-героя на Волге, несмотря на то, что на этот раз оркестра с народными песнями и танцами не было, настроение у гостей было приподнятое, волонтеры дружно их приветствовали словами "Welcome to Volgograd" ( "Добро пожаловать в Волгоград"). По выражению лиц викингов было видно их удивление такому теплому приему.









В беседе с корреспондентом информагентства исландцы заявили в своей уверенности в победе их команды. При этом болельщики намерены с пользой для себя провести свободное от матча время: узнать больше об истории Волгограда, побывать в самых интересных местах и просто насладиться южным солнцем. Про мошку болельщики Исландии были наслышаны, но заметили, что им бояться нечего... Напомним, матч между Исландией и Нигерией пройдет завтра в 18:00 на стадионе "Волгоград Арена".



