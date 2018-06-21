Завтра в Волгограде матч сборных Нигерии и Исландии и – выходной

В этом году 21 выпускник блестяще справился с экзаменационными заданиями по русскому языку. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете образования, наивысший результат показали одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Камышина Михайловки, Урюпинска, Палласовки, Калачевского, Фроловского и Руднянского районов. В этом году ЕГЭ по русскому языку сдавали 9895 человек. В прошлом году стобальников по русскому языку было 22 человека из Волгограда, Волжского и Урюпинска. При этом по сравнению с прошлым годом значительно прибавилось старшеклассников, сдавших ЕГЭ по русскому языка на 80 баллов и выше. В 2017 году их было 1725 человек. В этом году – 2644 человек. По результатам проверок работ...

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