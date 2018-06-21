|Спорт
|21.06.2018 18:53
“Волгоград” доставил сборную Южной Кореи в Ростов-на-Дону
Сборная Южной Кореи прибыла в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга на борту самолета “Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. “Airbus A319” авиакомпании "Россия" назван в честь города-героя на Волге.
В субботу -23 июня - на стадионе “Ростов Арена” в рамках ЧМ-2018 команда Южной Кореи встретится с футболистами Мексики. Отметим, что в первом матче группового этапа южнокорейские футболисты уступили команде из Швеции со счетом 0:1. А мексиканцы с таким же счетом обыграли сборную Германии.
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько,...
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
|Спорт
|21.06.2018 20:43
Сегодня вечером аэропорт Волгограда встречает болельщиков сборной команды по футболу Исландии. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", из воздушной гавани города-героя на Волге, несмотря на то, что на этот раз оркестра с народными песнями и танцами не было, настроение у гостей было приподнятое, волонтеры дружно их приветствовали словами "Welcome to Volgograd" ( "Добро пожаловать в Волгоград"). По выражению лиц викингов было видно их удивление такому теплому приему. В беседе с корреспондентом информагентства исландцы заявили в своей уверенности в победе их команды. При этом болельщики намерены с пользой для себя провести свободное от матча время:...
Прочитана: 213 раз
|Аналитика
|21.06.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: главному врачу известной волгоградской клиники дали 3 года в колонии за смерть пациентки. Пятилетка на модернизацию: детский отдых в загородных лагерях Волгоградской области хотят вывести на современный уровень. ЧМ - 2018: Волгоград в ожидании «жесткого» матча между сборными Нигерии и Исландии. Кинологи отмечают профессиональный праздник: в Волгоградской области вместе с полицейскими несут службу почти 300 собак. День памяти и скорби: в ночь на двадцать второе июня на Мамаевом кургане зажгутся тысячи свечей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 2062 раз
|Общество
|21.06.2018 18:39 (Обновлено: 21.06.2018 20:58)
Завтра на стадионе "Волгоград Арена" в 18-00 состоится второй матч ЧМ-2018 – играют сборные Нигерии и Исландии. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме 18 и 22 июня, выходными днями были также объявлены 25 и 28 июня – это дни проведения матчей. Соответствующее постановление было подписано губернатором Волгоградской области. Выходные дни будут у сотрудников органов исполнительной власти, госучреждений, администрации Волгограда и Волжского, также руководителям муниципальных учреждений этих двух городов рекомендовано дать отдохнуть своим подчиненным и насладиться большим футбольным праздником. Между тем, руководители частных компаний и фирм самостоятельно принимают решение, давать выходной своим сотрудникам или нет.
Прочитана: 835 раз
|Общество
|21.06.2018 18:24
В этом году 21 выпускник блестяще справился с экзаменационными заданиями по русскому языку. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете образования, наивысший результат показали одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Камышина Михайловки, Урюпинска, Палласовки, Калачевского, Фроловского и Руднянского районов. В этом году ЕГЭ по русскому языку сдавали 9895 человек. В прошлом году стобальников по русскому языку было 22 человека из Волгограда, Волжского и Урюпинска. При этом по сравнению с прошлым годом значительно прибавилось старшеклассников, сдавших ЕГЭ по русскому языка на 80 баллов и выше. В 2017 году их было 1725 человек. В этом году – 2644 человек. По результатам проверок работ...
Прочитана: 363 раз
|Экономика
|21.06.2018 17:44
Автомобилю Volkswagen Polo не первый год отдают свое предпочтение автолюбители. Почему Volkswagen Polo так популярен и за что его любят автовладельцы, рассказала ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Volkswagen в Волгограде. Комфорт для водителя и пассажиров Многие владельцы Polo отмечают хорошую организацию водительского места в качестве основной причины при выборе этого автомобиля. Сиденья в салон установлены удобные и в меру мягкие. В дальней дороге находиться в них неутомительно. Кресло водителя регулируется по высоте и углу наклона спинки. Дизайнерам и инженерам концерна Volkswagen удалось добиться образцового удобства передних кресел, достаточности регулировок,...
Прочитана: 469 раз
|Спорт
|21.06.2018 17:23
На стадионе «Волгоград Арена» проходит предматчевая пресс-конференция сборной Нигерии, которая сегодня прилетела в Волгоград на матч с Исландией, сообщает ИА «Высота 102». Для обеих соперников исход встречи крайне важен. Отвечая на вопрос журналистов о тактике в игре с исландцами, тренер сборной Гернот Рор ответил: "Тактика - это то, о чем бы я не хотел говорить с журналистами. Об этом я буду говорить с игроками. Тактика у нас есть". Говоря о двух мячах, пропущенных в матче с Хорватией, - автогол и пенальти - наставник назвал их «глупыми». Но Рор не считает...
Прочитана: 2472 раз
|Расследования
|21.06.2018 17:19
К различным срокам заключения приговорены за хищения в сфере ЖКХ Александр Войтов, Иван Ершов, Алексей Нагорнов и Владислав Рокотянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, для хищения денег ресурсоснабжающих организаций они учредили и возглавили управляющие организации ООО “Новострой” и ООО “УК «Новострой”. Компании управляли многоквартирными домами Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Деньги, собранные с жильцов, ресурсоснабжающим организациям перечислялись не полностью. По фиктивным договорам их переводили на счета подконтрольных фирм и похищались.С января 2010 по май 2014 “добычей” троицы стали 58 миллионов рублей. От злоумышленников пострадали МУП "ВКХ", МУП “Горводоканал г.Волгограда”, ОАО “Волгоградэнергосбыт”. Расследованием уголовного дела занимались...
Прочитана: 1620 раз
|Расследования
|21.06.2018 16:05
К трем годам колонии общего режима приговорен главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял в эти минуты Центральный районный суд Волгограда. Также пластическому хирургу предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам. Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”. Приговор в силу еще не вступил....
Прочитана: 2840 раз
|Экономика
|21.06.2018 15:23
В среднем по стране за период с 9 по 19 июня бензин марки АИ-95 подорожал на 4 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более чем 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов. Таковы новые данные мониторинга...
Прочитана: 2160 раз
|Телеком
|21.06.2018 15:09
Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в 6 раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи. «На всех» – это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до...
Прочитана: 852 раз
|Расследования
|21.06.2018 14:31
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины
Главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пациентки, на сегодняшнем процессе, выступая с последним словом, заявил, что сочувствует родным погибшей девушки, но не согласен с обвинениями. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", по его словам, требования, которые он, по данным следствия, не выполнил, не относятся к их клинике. А предъявляются к крупным, специализированным заведениям. "В стоматологической поликлинике анестезиолога-реаниматолога нет, а они пользуются такими же препаратами. Почему он должен быть у Марсело? Почему есть такая дискриминация?", - эмоционально вопрошал подсудимый. Нтире сослался на экспертов, по мнению которых, заболевание девушки нельзя было обнаружить...
Прочитана: 3075 раз
|Экономика
|21.06.2018 13:27
Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета региона на оказание услуг по участию Волгоградской области в выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка будет произведена у единственного поставщика. Организатором выставки является министерство сельского хозяйства РФ, традиционно она проходит на территории ВДНХ. В этом году "Золотая осень" будет проводиться в 20-й раз. Регионы презентуют в Москве продукцию фермерских хозяйств и предприятий в сфере переработки сельхозпродукции.
Прочитана: 762 раз
|Спорт
|21.06.2018 13:26
На предматчевую пресс-конференцию прибыли около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры. ...
Прочитана: 3383 раз
|Общество
|21.06.2018 13:24
Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками. «Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом. Напомним, накануне в...
Прочитана: 2968 раз
|Здравоохранение
|21.06.2018 13:16
Госпитализированному с инфарктом миокарда в волгоградскую СМП №25 болельщику из Исландии сделали стентирование. Сейчас 59-летний мужчина находится в реанимации, состояние оценивается как удовлетворительное. От этом ИА «Высота 102» рассказали сограждане больного, вместе с которыми он приехал в Волгоград на матч ЧМ между сборными Нигерии и Исландии. В медучреждении факт проведения исландскому болельщику операции не подтвердили, но и не опровергли. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня в 7 утра любитель футбола из Исландии был доставлен в больницу скорой медпомощи № 25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
Прочитана: 5807 раз
21 июня 20:00
21 июня 18:53
“Волгоград” доставил сборную Южной Кореи в Ростов-на-Дону
21 июня 18:24
21 июня 17:19
21 июня 15:23
21 июня 15:09
21 июня 14:31
21 июня 13:27
21 июня 13:16
21 июня 11:48
21 июня 08:12
21 июня 06:07
Спорт
21 июня 18:53
“Волгоград” доставил сборную Южной Кореи в Ростов-на-Дону
20 июня 18:07
20 июня 10:14
19 июня 23:07
18 июня 20:50
18 июня 16:36
18 июня 12:47
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 21 Июня, Чт
Волгоград
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Июня, Чт
|1 $
|63.6175 руб.
|1 €
|73.6118 руб.
|1 GBP
|83.6888 руб.
|1 CHF
|63.8153 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 20420
Просмотров: 13510
Просмотров: 11251
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
Просмотров: 8703
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"78
Просмотров: 7966
Рекомендуемые к прочтению новости
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"78
Рекомендации: +85 / 22-
Рекомендации: +54 / 17-
Рекомендации: +44 / 3-
Рекомендации: +43 / 3-
Рекомендации: +41 / 15-
Рекомендации: +35 / 11-
Рекомендации: +31 / 8-
Рекомендации: +28 / 11-
Рекомендации: +28 / 7-
Рекомендации: +28 / 10-