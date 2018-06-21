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Экономика
 21.06.2018 17:44 Реклама

Volkswagen Polo остается одним из фаворитов среди российских автолюбителей

Автомобилю Volkswagen Polo не первый год отдают свое предпочтение автолюбители. Почему Volkswagen Polo так популярен и за что его любят автовладельцы, рассказала  ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Volkswagen в Волгограде.


 
Многие владельцы Polo отмечают хорошую организацию водительского места в качестве основной причины при выборе этого автомобиля.  Сиденья в салон установлены удобные и в меру мягкие. В дальней дороге находиться в них неутомительно. Кресло водителя регулируется по высоте и углу наклона спинки. Дизайнерам и инженерам концерна Volkswagen удалось добиться образцового удобства передних кресел, достаточности регулировок, хорошей доступности всех важных для водителя зон и качественной сборки салона. При этом в наличии вместительный багажник.
 

В зависимости от комплектации Polo оснащается:
• электростеклоподъемниками всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down1) и защитой от защемления;
• центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами;
• электроподогревом передних сидений;
• обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.
За комфортное путешествие в Volkswagen Polo отвечает функциональное оснащение салона. К услугам пассажиров предлагается аудиосистема с поддержкой радио/CD/MP3/SD/USB2, оборудованная всеми современными возможностями подключения и воспроизведения музыкальных композиций: Bluetooth3, AUX-IN4, функция iPod-контроля5. Штатная аудиосистема читает все флешки, диски, карты памяти, есть радио с антенной, обеспечивающей хороший прием. За качественное звучание отвечают четыре динамика. Звук чистый и хорошего качества.
Дополнительно в автомобиль можно установить:
• электрообогрев лобового стекла;
• камеру заднего вида;
• автоматический климат-контроль Climatronic6 с режимом рециркуляции воздуха;
• аудиосистема RCD 330c 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем.

Адаптация для российских дорог

Для владельцев важным является возможность ездить в машине по нашим дорогам в любое время года. Однако эксплуатация автомобиля при этом накладывает определенные требования к подготовке машины.
Автомобиль Volkswagen Polo  отлично адаптирован к российским условиям, а это означает наличие усиленных элементов подвески. Кроме того, в стандартное оснащение даже базовой версии входит усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости. Кузов Polo защищен от коррозии с помощью особых эмалей, которые устойчивы к воздействию агрессивных внешних факторов.

Экономичность

Сочетания двигателей с 5-ступенчатой МКП и с 6-ступенчатой АКП получились очень удачными  и в плане неплохой тяги с самых низов, и в плане экономичности. Модель Polo, с мотором 1.4 TSI с турбонаддувом разгоняется до 100 км за 7,2 секунды. Немногие авто с мощностью двигателя в 105 лошадиных сил могут похвастаться расходом топлива в 4,5 литров на 100 километров в загородном режиме и 5,7 л в смешанном. В условиях роста цен на бензин — это важный критерий для автомобиля.

Качество и надежность

Знаменитое немецкое качество и надежность модели Polo подтверждается высокими оценками, которые получил автомобиль на различных международных рейтингах и конкурсах:
• Polo дважды становился победителем международной премии Всемирный автомобиль года, которая ежегодно с 2014 года выбирает лучшие модели авто в мире. В 2010 году модель Volkswagen Polo получила титул «Всемирный автомобиль года», а в 2018 году — награду «Лучший городской автомобиль».
• Журнал «Авторевю» в марте 2017 года проводил сравнительное тестирование автомобиля Volkswagen Polo с конкурентами. Были выбраны Lada Vesta,  Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo,  модели одной ценовой категории. По итогам испытаний Polo одержал уверенную победу.
Владельцы Volkswagen Polo, оценивая свой опыт эксплуатации, на специализированных сайтах практически в каждом отзыве о машине отмечают ее надежность. В результате у модели сформирован высокий рейтинг на профильных ресурсах:
• на портале DROM.RU8 – 8,4 балла;
• на сайте Авто@Mail.ru – 4 балла из максимальных 5.

Надежность, отличное качество сборки и отсутствие проблем с Volkswagen Polo у владельцев подтверждают данные о продаже модели:
• Volkswagen Polo - лидер рейтинга самых продаваемых авто европейских марок в России в 2017 году по данным аналитического агентства Автостат.
• Всего компания выпустила более 400 тысяч автомобилей в России.
• Входит в ТОП-5 самых продаваемых новых иномарок в 1 кв. 2018 г. в нашей стране по данным аналитического агентства Автостат.


Расширенные гарантии

Владелец Polo получает внушительный объем гарантийных обязательств от производителя, которые подтверждают высокое качество модели и обеспечивают максимально комфортные условия владения автомобилем.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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