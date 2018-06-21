Тренер сборной Нигерии назвал жару в Волгограде своим преимуществом

На стадионе «Волгоград Арена» проходит предматчевая пресс-конференция сборной Нигерии, которая сегодня прилетела в Волгоград на матч с Исландией, сообщает ИА «Высота 102». Для обеих соперников исход встречи крайне важен. Отвечая на вопрос журналистов о тактике в игре с исландцами, тренер сборной Гернот Рор ответил: “Тактика - это то, о чем бы я не хотел говорить с журналистами. Об этом я буду говорить с игроками. Тактика у нас есть”.

Говоря о двух мячах, пропущенных в матче с Хорватией, - автогол и пенальти наставник назвал их «глупыми». Но Рор не считает их ошибкой в тактике. «Наша задача - адаптироваться к игре с исландцами и выиграть», -сказал тренер.

"Мы очень уважаем команду Исландии. Мы знаем, что нам будет сложно победить , они играют как единая команда. Это будет игра молодых против опытных - будет интересно посмотреть", - отметил Рор.

Он также сказал, что рад жаре в Волгограде."Пусть у нас будет хоть немножко преимущества",- сказал он. Рор пояснил, что в Россию приехало больше исландских болельщиков, чем нигерийцев, поэтому и радуется тому, что на стороне африканской команды будет погода.

На вопрос, о том как футболисты собираются пробивать оборону исландцев, голкипер сборной Фрэнсис Узохо ответил: "Мы усердно готовимся на тренировках. Мы тоже - единая команда".