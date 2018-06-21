В Волгограде осудили банду расхитителей ЖКХ

К различным срокам заключения приговорены за хищения в сфере ЖКХ Александр Войтов, Иван Ершов, Алексей Нагорнов и Владислав Рокотянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, для хищения денег ресурсоснабжающих организаций они учредили и возглавили управляющие организации ООО “Новострой” и ООО “УК «Новострой”. Компании управляли многоквартирными домами Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Деньги, собранные с жильцов, ресурсоснабжающим организациям перечислялись не полностью. По фиктивным договорам их переводили на счета подконтрольных фирм и похищались.С января 2010 по май 2014 “добычей” троицы стали 58 миллионов рублей. От злоумышленников пострадали МУП "ВКХ", МУП “Горводоканал г.Волгограда”, ОАО “Волгоградэнергосбыт”. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СУ УМВД России по г.Волгограду. Свою вину подсудимые не признали.

Тракторозаводский районный суд приговорил Войтова к 5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, Ершов и Рокотянский получили по 4 года и штраф в 400 тысяч рублей, Нагорнов – 4 года и штраф в 300 тысяч рублей.

Их взяли под стражу в зале суда. Отметим, что приговор в силу еще не вступил.











