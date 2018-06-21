





Смотрите сегодня в программе: главному врачу известной волгоградской клиники дали 3 года в колонии за смерть пациентки. Пятилетка на модернизацию: детский отдых в загородных лагерях Волгоградской области хотят вывести на современный уровень. ЧМ - 2018: Волгоград в ожидании «жесткого» матча между сборными Нигерии и Исландии. Кинологи отмечают профессиональный праздник: в Волгоградской области вместе с полицейскими несут службу почти 300 собак. День памяти и скорби: в ночь на двадцать второе июня на Мамаевом кургане зажгутся тысячи свечей.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.