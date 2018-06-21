В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки

На стадионе «Волгоград Арена» проходит предматчевая пресс-конференция сборной Нигерии, которая сегодня прилетела в Волгоград на матч с Исландией, сообщает ИА «Высота 102». Для обеих соперников исход встречи крайне важен. Отвечая на вопрос журналистов о тактике в игре с исландцами, тренер сборной Гернот Рор ответил: “Тактика - это то, о чем бы я не хотел говорить с журналистами. Об этом я буду говорить с игроками. Тактика у нас есть”. Говоря о двух мячах, пропущенных в матче с Хорватией, - автогол и пенальти наставник назвал их «глупыми». Но Рор не считает их ошибкой в тактике. «Наша задача - адаптироваться к игре с...

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