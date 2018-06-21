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Расследования
 21.06.2018 16:05

В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки


К трем годам колонии общего режима приговорен  главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял в эти минуты Центральный районный суд Волгограда. Также пластическому хирургу  предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам. Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники,  умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”. Приговор в силу еще не вступил. Сейчас Марсело Нтире находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в своем последнем слове он не признал своей вины.

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Спорт 21.06.2018 18:53

Сборная Южной Кореи прибыла в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга на борту самолета “Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”.  “Airbus A319” авиакомпании "Россия" назван в честь города-героя на Волге.   В субботу -23 июня - на стадионе “Ростов Арена” в рамках ЧМ-2018 команда Южной Кореи встретится с футболистами Мексики. Отметим, что в первом матче группового этапа южнокорейские футболисты уступили команде из Швеции со счетом 0:1. А мексиканцы с таким же счетом обыграли сборную Германии.
Прочитана: 128 раз
Общество 21.06.2018 18:39

Завтра в Волгограде матч сборных Нигерии и Исландии и – выходной Завтра на стадионе "Волгоград Арена"  в 15-00 состоится второй матч ЧМ-2018 – играют сборные Нигерии и Исландии. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме 18 и 22 июня, выходными днями были также объявлены 25 и 28 июня – это дни проведения матчей. Соответствующее постановление было подписано губернатором Волгоградской области. Выходные дни будут у сотрудников органов исполнительной власти, госучреждений, администрации Волгограда и Волжского, также руководителям муниципальных учреждений этих двух городов рекомендовано дать отдохнуть своим подчиненным и насладиться большим футбольным праздником. Между тем, руководители частных компаний и фирм самостоятельно принимают решение, давать выходной своим сотрудникам или нет.  
Прочитана: 472 раз
Общество 21.06.2018 18:24

В этом году 21 выпускник блестяще справился с экзаменационными заданиями по русскому языку. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете образования, наивысший результат показали одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Камышина Михайловки, Урюпинска, Палласовки, Калачевского, Фроловского и Руднянского районов. В этом году  ЕГЭ по русскому языку сдавали 9895 человек. В прошлом году стобальников по русскому языку было 22 человека из Волгограда, Волжского и Урюпинска. При этом по сравнению с прошлым годом значительно прибавилось старшеклассников, сдавших ЕГЭ по русскому языка на 80 баллов и выше. В 2017 году их было 1725 человек. В этом году – 2644 человек.  По результатам проверок работ...
Прочитана: 172 раз
Экономика 21.06.2018 17:44

Volkswagen Polo остается одним из фаворитов среди российских автолюбителейАвтомобилю Volkswagen Polo не первый год отдают свое предпочтение автолюбители. Почему Volkswagen Polo так популярен и за что его любят автовладельцы, рассказала  ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Volkswagen в Волгограде. Комфорт для водителя и пассажиров   Многие владельцы Polo отмечают хорошую организацию водительского места в качестве основной причины при выборе этого автомобиля.  Сиденья в салон установлены удобные и в меру мягкие. В дальней дороге находиться в них неутомительно. Кресло водителя регулируется по высоте и углу наклона спинки. Дизайнерам и инженерам концерна Volkswagen удалось добиться образцового удобства передних кресел, достаточности регулировок,...
Прочитана: 312 раз
Спорт 21.06.2018 17:23

На стадионе «Волгоград Арена» проходит предматчевая пресс-конференция сборной Нигерии, которая сегодня прилетела в Волгоград на матч с Исландией, сообщает ИА «Высота 102». Для обеих соперников исход встречи крайне важен. Отвечая на вопрос журналистов о тактике в игре с исландцами, тренер сборной Гернот Рор ответил: “Тактика - это то, о чем бы я не хотел говорить с журналистами. Об этом я буду говорить с игроками. Тактика у нас есть”. Говоря о двух мячах, пропущенных в матче с Хорватией, - автогол и пенальти наставник назвал их «глупыми». Но Рор не считает их ошибкой в тактике. «Наша задача - адаптироваться к игре с...
Прочитана: 1525 раз
Расследования 21.06.2018 17:19

К различным срокам заключения приговорены за хищения в сфере ЖКХ Александр Войтов, Иван Ершов, Алексей Нагорнов и Владислав Рокотянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, для хищения денег  ресурсоснабжающих организаций они учредили и возглавили управляющие организации ООО “Новострой” и ООО “УК «Новострой”.  Компании управляли многоквартирными домами Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Деньги, собранные с жильцов,  ресурсоснабжающим организациям перечислялись не полностью. По фиктивным договорам их переводили на счета подконтрольных фирм и похищались.С января 2010 по май 2014  “добычей” троицы стали 58 миллионов рублей. От злоумышленников пострадали МУП "ВКХ", МУП “Горводоканал г.Волгограда”, ОАО “Волгоградэнергосбыт”. Расследованием уголовного дела занимались...
Прочитана: 1225 раз
Экономика 21.06.2018 15:23

ОНФ обнаружил подорожание бензина АИ-95 в Волгоградской области после «стабилизации» цен В среднем по стране за период с 9 по 19 июня бензин марки АИ-95  подорожал на 4 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более чем 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов. Таковы новые данные мониторинга...
Прочитана: 2028 раз
Телеком 21.06.2018 15:09

Семейный тариф «На всех» стал самым востребованным Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в 6 раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи.  «На всех» – это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до...
Прочитана: 698 раз
Экономика 21.06.2018 13:27

Презентация Волгоградской области на выставке «Золотая осень» обойдется почти в 6 миллионов рублей Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета региона на оказание услуг по участию Волгоградской области в выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка будет произведена у единственного поставщика. Организатором выставки является министерство сельского хозяйства РФ, традиционно она проходит на территории ВДНХ. В этом году "Золотая осень" будет проводиться в 20-й раз. Регионы  презентуют в Москве продукцию фермерских хозяйств и предприятий в сфере переработки сельхозпродукции. 
Прочитана: 711 раз
Спорт 21.06.2018 13:26

Сборная Исландии настроена на жесткую игру с Нигерией в Волгограде На предматчевую пресс-конференцию прибыли около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры.  ...
Прочитана: 3213 раз
Общество 21.06.2018 13:24

Болельщики из Исландии уедут из Волгограда на "Ниве" с музыкой Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками.  «Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом.  Напомним, накануне в...
Прочитана: 2625 раз
Здравоохранение 21.06.2018 13:16

После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии Госпитализированному с инфарктом миокарда в волгоградскую СМП №25 болельщику из Исландии сделали стентирование. Сейчас 59-летний мужчина находится в реанимации, состояние оценивается как удовлетворительное. От этом ИА «Высота 102» рассказали сограждане больного, вместе с которыми он приехал в Волгоград на матч ЧМ между сборными Нигерии и Исландии. В медучреждении факт проведения исландскому болельщику операции не подтвердили, но и не опровергли. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня в 7 утра любитель футбола из Исландии был доставлен в больницу скорой медпомощи № 25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
Прочитана: 5562 раз
Общество 21.06.2018 13:11

"Доска позора": Жители дома в Волгограде забираются в свой подъезд по матрацу «Такого ужаса мы еще не видели, - заявили ИА «Высота 102»  жильцы дома №29 по улице Огарева. - Вот так выглядит вход в наш второй подъезд, который таким образом отремонтировала наша управляющая компания – «ЖЭК Ворошиловского района, участок №1». Но это просто издевательство, а не ремонт. Бросили асфальт в яму перед подъездом,  и на этом все работы закончились. Ни опалубку не сделали, ни бетон не  выровняли, ни доски не положили. Теперь в целях безопасности тут матрац», -  объясняют собственники квартир.   ...
Прочитана: 1271 раз
Происшествия 21.06.2018 12:51

Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека.  Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки.  В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но,  отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все...
Прочитана: 1964 раз
Спорт 21.06.2018 12:15

Сборная Нигерии прилетела в Волгоград на самолете “Кемерово” Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”,  прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00. Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.
Прочитана: 1422 раз


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Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции
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