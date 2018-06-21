



В среднем по стране за период с 9 по 19 июня бензин марки АИ-95 подорожал на 4 копейки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более чем 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов.

Таковы новые данные мониторинга цен на топливо, который проводил общероссийский народный фронт в регионах страны. Средняя цена на бензин АИ-92 с 9 июня снизилась на 17 копеек, что зафиксировано в 49 субъектах России. Средняя цена на дизельное топливо за тот же период снизилась на 15 копеек. Чуть более доступным дизтопливо стало в 31 регионе, но в 33 субъектах цена выросла. Никаких изменений не произошло в 21 субъекте.

Накануне президент России, лидер ОНФ Владимир Путин обсудил с членами правительства проблему роста стоимости горюче-смазочных материалов. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о стабилизации цен как в рознице, так и в оптовой торговле. В дальнейшем они будут расти на уровне инфляции, сообщил глава ФАС. При этом в некоторых регионах зафиксировано увеличение стоимости отдельных нефтепродуктов, что связано с деятельностью независимых АЗС и их попыткой увеличить свою маржинальность, считают в ОНФ.

Между тем, по данным Волгоградстата, последние две недели цены на бензин и дизтопливо в Волгоградской области не росли.



