Болельщики из Исландии уедут из Волгограда на "Ниве" с музыкой









Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками.













«Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом.

Напомним, накануне в Волгоград прибыли двое болельщиков из Исландии, которые привезли с собой символический кубок чемпионата мира по футболу, нисколько не сомневаясь в победе своей сборной. Скандинавские парни начали свое путешествие из Рейкьявика. Российский автомобиль они выиграли в одном из конкурсов, который проводила местная туристическая фирма. Болельщики преодолели тысячи километров, а в общей сложности проедут 15 тысяч км., чтобы побывать на матчах чемпионата. Исландцы добирались в Россию сначала паромом в Данию, потом в Германию, оттуда в Польшу, а затем уже в Москву. В столице они присутствовали на матче сборных Исландии и Аргентины.

Напомним, матч Нигерия–Исландия состоится на стадионе «Волгоград-Арена» в пятницу, 22 июня, в 18.00. Затем путешественники из Исландии направятся в Ростов-на-Дону, чтобы снова поболеть за любимую команду, которая проведет матч с Хорватией.



