После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии

Главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пациентки, на сегодняшнем процессе, выступая с последним словом, заявил, что сочувствует родным погибшей девушки, но не согласен с обвинениями. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", по его словам, требования, которые он, по данным следствия, не выполнил, не относятся к их клинике. А предъявляются к крупным, специализированным заведениям. "В стоматологической поликлинике анестезиолога-реаниматолога нет, а они пользуются такими же препаратами. Почему он должен быть у Марсело? Почему есть такая дискриминация?", - эмоционально вопрошал подсудимый. Нтире сослался на экспертов, по мнению которых, заболевание девушки нельзя было обнаружить...