В Волгоградской области тела утонувших парней ищут вторые сутки

Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека.

Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки. В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но, отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.



