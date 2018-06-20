|Спорт
|21.06.2018 12:08
В Волгограде мошка не прилетела на тренировку сборной Исландии
Открытая для прессы тренировка сборной Исландии начинается в эти минуты на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», журналисты, в том числе иностранные, не заместили присутствия ставшей знаменитой после матча между сборными Англии и Туниса волгоградской мошки. Сегодня насекомые не появились даже после того, как был закончен полив газона. Представители прессы шутят, что мошки - единственные, кто в Волгограде потерял интерес к футболу.
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|Экономика
|21.06.2018 13:27
Около 6,4 миллиона рублей выделено из бюджета региона на оказание услуг по участию Волгоградской области в выставке «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка будет произведена у единственного поставщика. Организатором выставки является министерство сельского хозяйства РФ, традиционно она проходит на территории ВДНХ. В этом году "Золотая осень" будет проводиться в 20-й раз. Регионы презентуют в Москве продукцию фермерских хозяйств и предприятий в сфере переработки сельхозпродукции.
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|Спорт
|21.06.2018 13:26 (Обновлено: 21.06.2018 13:46)
На предматчевой пресс-конференции присутствуют около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечают главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры. Исландский тренер ответил, что, несмотря на то, что матч наверняка будет жестким, викинги будут бороться только за победу. «Я жду этого матча с нетерпением», - сказал Хеймир Хадльгримссон. Журналисты не преминули спросить про волгоградскую мошку и жару, на что последовал ответ: «Вот это жара?! Когда...
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|Общество
|21.06.2018 13:24 (Обновлено: 21.06.2018 13:44)
Владельцы одного из волгоградских магазинов автозвука сделали подарок болельщикам из Исландии, которые приехали в Волгоград на завтрашний матч своей сборной с командой Нигерии на российском автомобиле «Нива». Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Кленов, машина, на которой прибыли в Волгоград граждане Исландии Кьяртанссон и Йонссон, теперь оборудована магнитофоном и колонками. «Нас впечатлила история этих путешественников, они позитивные ребята, поэтому мы и решили сделать им подарок, чтобы долгая дорога, которая им еще предстоит, не была скучной». – признался Алексей. Гости из Исландии были очень довольны таким сюрпризом. Напомним, накануне в...
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|Здравоохранение
|21.06.2018 13:16
Госпитализированному с инфарктом миокарда в волгоградскую СМП №25 болельщику из Исландии сделали стентирование. Сейчас 59-летний мужчина находится в реанимации, состояние оценивается как удовлетворительное. От этом ИА «Высота 102» рассказали сограждане больного, вместе с которыми он приехал в Волгоград на матч ЧМ между сборными Нигерии и Исландии. В медучреждении факт проведения исландскому болельщику операции не подтвердили, но и не опровергли. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что сегодня в 7 утра любитель футбола из Исландии был доставлен в больницу скорой медпомощи № 25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
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|Общество
|21.06.2018 13:11 (Обновлено: 21.06.2018 13:23)
«Такого ужаса мы еще не видели, - заявили ИА «Высота 102» жильцы дома №29 по улице Огарева. - Вот так выглядит вход в наш второй подъезд, который таким образом отремонтировала наша управляющая компания – «ЖЭК Ворошиловского района, участок №1». Но это просто издевательство, а не ремонт. Бросили асфальт в яму перед подъездом, и на этом все работы закончились. Ни опалубку не сделали, ни бетон не выровняли, ни доски не положили. Теперь в целях безопасности тут матрац», - объясняют собственники квартир. По...
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|Происшествия
|21.06.2018 12:51
Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека. Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки. В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но, отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все...
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|Спорт
|21.06.2018 12:15
Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”, прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00. Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.
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|Газетный киоск
|21.06.2018 11:48
МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. "В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр. Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора...
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|Здравоохранение
|21.06.2018 11:15
Госпитализированному сегодня в районе 7 утра в больницу СМП №25 болельщику из Исландии сейчас делают коронаграфию. Об этом ИА «Высота 102» сообщил другой гражданин Исландии, вместе с которым попавший в больницу мужчина приехал в Волгоград на матч ЧМ. Со слов собеседника, после рентгенологического исследования, которое выполняется в условиях операционной, будет принято решение о дальнейшем лечении и целесообразности проведения стентирования. Гражданин Исландии 1959 года рождения был доставлен в СМП №25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
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|Здравоохранение
|21.06.2018 10:43
Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с подозрением на инфаркт миокарда, об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на главного врача СМП №25 Наталью Ляхову. «50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации», - рассказала Наталья Ляхова. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25 уже проходит лечение гражданин Великобритании, который так и не попал на матч между Англией и Тунисом, так как получил травмы в ДТП в Светлоярском районе. Англичанин ехал...
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|Экология
|21.06.2018 10:24
Компанией "Чистый город" организован раздельный сбор мусора на главном объекте – стадионе «Волгоград Арена» и в его округе. Более 350 контейнеров для сбора перерабатываемых и неперерабатываемых отходов установлено в фан-зоне и вокруг стадиона, а также в публичных местах и местах культурного и исторического наследия. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГК «Чистый город», раздельный двухфазный сбор мусора внедрен по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА. Ярко желтые контейнеры предназначены для сбора перерабатываемых отходов, к ним относятся бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Зеленые емкости – для пищевых отходов, а также салфеток, одноразовых стаканчиков, предметов гигиены –...
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|Общество
|21.06.2018 08:12
Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области
В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей. Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию,...
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|Общество
|21.06.2018 07:49
В Волгоградской области создается служба сиделок для ухода за одинокими и одиноко проживающими участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект подготовлен в администрации региона. Как говорится в положении об организации службы сиделок, оплачиваться услуги помощников ветеранов будут из областного бюджета по линии органов социальной защиты. В сиделки возьмут граждан не старше 65 лет, не страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. Одно из главных условий – чтобы опекаемый и сиделка не находились в родственных связях. Труд сиделок будет оплачиваться по тарифу 129,4 рубля в час, всего в неделю надо отработать 40 часов. Главная задача сиделок...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|21.06.2018 06:07 (Обновлено: 21.06.2018 11:09)
Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут сегодня в Волгограде на Мамаевом кургане и на площадке фестиваля болельщиков ФИФА. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на главной высоте России волгоградские полицейские накануне памятной даты примут участие в патриотической акции "Завтра была война...". Акция проводится в городе-герое уже в седьмой раз по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этом году к волгоградским полицейским, членам их семей, кадетам полицейских классов и курсантов Волгоградской академии МВД и представителям силовых структур региона присоединятся их коллеги из других регионов,...
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|Политика
|20.06.2018 22:35
Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, доверенные лица и сотрудники аппарата губернатора Волгоградской области получили сегодня письменную благодарность от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение состоялось в Волгоградской областной думе, благодарности вручил заместитель главы администрации региона Александр Блошкин. Напомним, в инициативную группу от Волгоградской области были включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова. На торжественном вручении присутствовали не...
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21 июня 13:27
21 июня 13:26
21 июня 13:16
21 июня 12:08
В Волгограде мошка не прилетела на тренировку сборной Исландии 4
21 июня 11:48
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21 июня 06:07
20 июня 15:00
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Спорт
21 июня 13:26
21 июня 12:08
В Волгограде мошка не прилетела на тренировку сборной Исландии 4
20 июня 18:07
20 июня 10:14
19 июня 23:07
18 июня 20:50
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