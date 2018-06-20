В Волгограде кардиохирурги спасают болельщика из Исландии

МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. "В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр. Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора...

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