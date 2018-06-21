Сборная Исландии настроена на жесткую игру с Нигерией в Волгограде









На предматчевую пресс-конференцию прибыли около сотни журналистов российских и зарубежных СМИ, передает корр. ИА «Высота 102». На вопросы «акул пера» отвечал главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон и капитан команды Арон Гуннарссон. Первый вопрос представителей прессы был об ожиданиях от предстоящей игры.













Капитан исландцев ответил, что, несмотря на то, что матч наверняка будет жестким, викинги будут бороться только за победу. «Я жду этого матча с нетерпением», - сказал Арон Гуннарсон. Журналисты не преминули спросить про волгоградскую мошку и жару, на что последовал ответ тренера: «Вот это жара?! Когда мы играли с Аргентиной, было жарче!». Далее наставник команды предположил, что футболистам Нигерии в 30-градусную жару играть будет проще.













А вот что думает наставник исландцев про мошку и имел ли счастье с ней познакомиться, осталось неизвестным. На эту часть вопроса исландский тренер не ответил. Что касается соперника - сборной Нигерии, то Хадльгримссон назвал африканских футболистов великолепными атлетами. «Физически очень сильная команда, великолепно бегают. У них хорошие контратаки. Я думаю, у них есть много того, что присуще хорошей команде», - заявил главный тренер сборной Исландии. Хадльгримссон назвал Волгоград историческим городом и выразил надежду, что команда успеет побывать на Мамаевом кургане.

Напомним, тренерский штаб и футболисты сборной Исландии прибыли в Волгоград накануне вечером. Сегодня они уже провели открытую тренировку на поле стадиона «Волгоград Арена».

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Нигерии пройдет в Волгограде в пятницу, 22 июня.