В Волгограде болельщик сборной Исландии госпитализирован с подозрением на инфаркт









Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с подозрением на инфаркт миокарда, об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на главного врача СМП №25 Наталью Ляхову. «50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации», - рассказала Наталья Ляхова.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25 уже проходит лечение гражданин Великобритании, который так и не попал на матч между Англией и Тунисом, так как получил травмы в ДТП в Светлоярском районе. Англичанин ехал в Волгоград на арендованной машине.