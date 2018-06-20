Сборная Нигерии прилетела в Волгоград на самолете “Кемерово”

Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”, прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00.

Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.