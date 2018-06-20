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Экология
 21.06.2018 10:24

Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город»


Компанией "Чистый город" организован раздельный сбор мусора на главном объекте – стадионе «Волгоград Арена» и в его округе. Более 350 контейнеров для сбора перерабатываемых и неперерабатываемых отходов установлено в фан-зоне и вокруг стадиона, а также в публичных местах и местах культурного и исторического наследия.  Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГК «Чистый город», раздельный двухфазный сбор мусора внедрен по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА. 


Ярко желтые контейнеры предназначены для сбора перерабатываемых отходов, к ним относятся бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Зеленые емкости – для   пищевых отходов, а также салфеток, одноразовых стаканчиков, предметов гигиены – всех тех видов отходов, что не подлежат утилизации. 


Для гостей Чемпионата-2018 на евроконтейнерах размещена информационная памятка на двух языках (русском-английском) о правилах раздельного сбора. 
Коммунальная техника ГК «Чистый город», осуществляющая выгрузку контейнеров, забрендирована в тематику Чемпионата Мира по футболу. Машины с собранными перерабатываемыми отходами направляются на современный мусоросортировочный комплекс в г.Волжский для детального отбора полезных фракций. 

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Стали известны обстоятельства трагедии на воде, произошедшей в среду в Урюпинске. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, вечером в правоохранительные органы сообщили о том, что в реке Хопер утонули два человека.  Оказалось, что компания молодых людей отдыхала у реки.  В какой-то момент 15-летний подросток решил искупаться, но,  отплыв от берега, начал тонуть. К нему на помощь кинулся его 20-летний знакомый, но обоих унесло течением. Сообщение о происшествии сразу передали спасателям, но к моменту их прибытия никого на поверхности воды не было. Сейчас водолазы обследуют акваторию реки. Следователи выясняют все...
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Сборная Нигерии прилетела в Волгоград на самолете “Кемерово” Самолет со сборной Нигерии по футболу приземлился в волгоградском аэропорту. Как стало известно ИА “Высота 102”, “Boeing 737-800” авиакомпании “Россия”, носящий имя “Кемерово”,  прилетел из Кавказских Минеральных Вод - спортсмены живут и тренируются в Ессентуках. На сегодня запланированы открытая тренировка команды и пресс-конференция. А уже завтра африканские спортсмены встретятся на поле “Волгоград Арены” со сборной Исландии. Начало матча в 18:00. Отметим, что в своей первой игре ЧМ-2018 нигерийцы со счетом 2:0 уступили футболистам из Хорватии. Встреча прошла 16 июня в Калининграде.
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МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих. "В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр. Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора...
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Здравоохранение 21.06.2018 11:15

В Волгограде кардиохирурги спасают болельщика из Исландии Госпитализированному сегодня  в районе 7 утра в больницу СМП №25 болельщику из Исландии сейчас делают коронаграфию. Об этом  ИА «Высота 102» сообщил другой гражданин Исландии, вместе с которым попавший в больницу мужчина приехал в Волгоград на матч ЧМ. Со слов собеседника, после рентгенологического исследования, которое выполняется в условиях операционной, будет принято решение о дальнейшем лечении и целесообразности проведения стентирования.  Гражданин Исландии 1959 года рождения был доставлен в СМП №25 из гостиницы усадьбы «Сосновый бор» с подозрением на инфаркт миокарда.
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Здравоохранение 21.06.2018 10:43

В Волгограде болельщик сборной Исландии госпитализирован с подозрением на инфаркт Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с подозрением на инфаркт миокарда, об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС  Игорь Каленич со ссылкой на главного врача СМП №25 Наталью Ляхову. «50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации», - рассказала Наталья Ляхова. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25 уже проходит лечение гражданин Великобритании, который так и не попал на матч между Англией и Тунисом, так как получил травмы в ДТП в Светлоярском районе. Англичанин ехал...
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Общество 21.06.2018 08:12

Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей. Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию,...
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Общество 21.06.2018 07:49

В Волгоградской области создается служба сиделок для ухода за одинокими и одиноко проживающими участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект подготовлен в администрации региона. Как говорится в положении об организации службы сиделок, оплачиваться услуги помощников ветеранов будут из областного бюджета по линии органов социальной защиты. В сиделки возьмут граждан не старше 65 лет, не страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. Одно из главных условий – чтобы опекаемый и сиделка не находились в родственных связях. Труд сиделок будет оплачиваться по тарифу 129,4 рубля в час, всего в неделю надо отработать 40 часов. Главная задача сиделок...
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От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2018 06:07 (Обновлено: 21.06.2018 11:09)

В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут сегодня в Волгограде на Мамаевом кургане и на площадке фестиваля болельщиков ФИФА. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на главной высоте России волгоградские полицейские накануне памятной даты примут участие в патриотической акции "Завтра была война...".  Акция проводится в городе-герое уже в седьмой раз по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этом году к волгоградским полицейским, членам их семей, кадетам полицейских классов и курсантов Волгоградской академии МВД и представителям силовых структур региона присоединятся их коллеги из других регионов,...
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Политика 20.06.2018 22:35

Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, доверенные лица  и сотрудники аппарата губернатора Волгоградской области получили сегодня письменную благодарность от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение состоялось  в Волгоградской областной думе, благодарности вручил заместитель главы администрации региона Александр Блошкин. Напомним, в инициативную группу от Волгоградской области были включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова. На торжественном вручении присутствовали не...
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
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Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
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Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя
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Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией
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