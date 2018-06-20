



Компанией "Чистый город" организован раздельный сбор мусора на главном объекте – стадионе «Волгоград Арена» и в его округе. Более 350 контейнеров для сбора перерабатываемых и неперерабатываемых отходов установлено в фан-зоне и вокруг стадиона, а также в публичных местах и местах культурного и исторического наследия. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГК «Чистый город», раздельный двухфазный сбор мусора внедрен по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА.









Ярко желтые контейнеры предназначены для сбора перерабатываемых отходов, к ним относятся бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Зеленые емкости – для пищевых отходов, а также салфеток, одноразовых стаканчиков, предметов гигиены – всех тех видов отходов, что не подлежат утилизации.









Для гостей Чемпионата-2018 на евроконтейнерах размещена информационная памятка на двух языках (русском-английском) о правилах раздельного сбора.

Коммунальная техника ГК «Чистый город», осуществляющая выгрузку контейнеров, забрендирована в тематику Чемпионата Мира по футболу. Машины с собранными перерабатываемыми отходами направляются на современный мусоросортировочный комплекс в г.Волжский для детального отбора полезных фракций.



