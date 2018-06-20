По словам водителя автобуса, маршрутка выехала на перекресток на красный свет и врезалась в автобус. В последний момент водитель автобуса успел повернуть в сторону от приближающегося микроавтобуса. Это снизило силу удара.

По имеющимся сведениям, в результате аварии есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки. На месте работают сотрудники ДПС и медики.