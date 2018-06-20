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Происшествия
 20.06.2018 18:38

В Волгоградской области в Хопре водолазы ищут двоих подростков

Двоих утонувших подростков ищут в Хопре. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”,  около 14:00 местные жители сообщили  спасателям в Урюпинске о том, что при купании стали тонуть двое 16-летних мальчишек. Когда те добрались на место, на поверхности воды никого не было. Сейчас спасатели проверяют дно реки.
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Смотрите сегодня в программе: и снова химический кошмар в Волгоградской области - пчеловоды Киквидзенского района вынуждены наблюдать, как после авиационной обработки сельхозугодий умирают тысячи пчелиных семей. Болельщики из Исландии уже удивляют: кое-кто прибыл в Волгоград на «Ниве». «Гламурные» фанаты из Нигерии прилетели в Волгоград прямым рейсом: остальные добираются на перекладных. Волгоградцы и гости города ударно поболели за Россию: поставлен рекорд посещаемости площадки фестиваля болельщиков ФИФА. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 1015 раз
Происшествия 20.06.2018 18:48

Двоих мужчин, пытавшихся переплыть Волгу в Советском районе, вытащили из воды спасатели.  Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”. По данным спасателей,  двое мужчин плыли по реке в состоянии подпития. Их доставили на берег у Купоросной балки и после профилактической беседы передали стражам порядка. За эту выходку им может грозить штраф  от 500 до 3000 рублей.
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Спорт 20.06.2018 18:31

Сборная Исландии прилетела в Волгоград на матч с Нигерией Самолет со сборной Исландии по футболу приземлился в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани, футболисты и тренерский штаб исландской команды прибыли из Геленджика на самолете "Airbus A319" авиакомпании "Россия", который носит имя "Смоленск". На "Волгоград Арене" завтра, 21 июня, сборная Исландии проведет открытую тренировку для СМИ, а затем пресс-конференцию. Напомним, исландцы на время ЧМ-2018 базируются в Геленджике. В Волгограде они проведут вторую игру в рамках группового турнира со сборной Нигерии. Матч пройдет 22 июня на "Волгоград Арене". Сборная Исландии 16 июня встречалась с командой Аргентины. Этот матч группы D, который прошел на стадионе...
Прочитана: 1626 раз
Спорт 20.06.2018 18:07

Тренер “Спартак-Волгоград” поехал с ватерпольной сборной России за “золотом” “Villa de Portugalete” Женская сборная России по водному поло под руководством волгоградского тренера вылетела сегодня утром на международный турнир  “Villa de Portugalete” в Испанию. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба “Спартак-Волгоград”, в состав национальной сборной вошли пятеро игроков волгоградской команды. Это  голкипер Анастасия Верхоглядова и полевые игроки Дарья Герзанич, Татьяна Толкунова, Анастасия Федотова, Наталья Чурзина. Тренерами сборной является наставник волгоградского клуба Александр Гайдуков и Андрей Белофастов.  Матчи турнира пройдут в испанской Португалете.  В пятницу в 20:30 по московскому времени начнется  матч Россия-Испания. В субботу россиянки встретятся с командой из Австралии (начало в 11:45 по московскому времени). А в воскресенье...
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Общество 20.06.2018 17:37

ПАО «МРСК Юга» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей  за правонарушение,  выразившееся в бездействии и необеспечении сетевой организацией надлежащего качества и параметров передаваемой электрической энергии в соответствии с ГОСТом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление  антимонопольного ведомства о наложении штрафа.  Основанием для возбуждения дела послужило заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт», в котором указано, что потребители, проживающие в одном из поселков Среднеахтубинского района Волгоградской области, обратились с жалобой на предоставление им сетевой компанией электроэнергии ненадлежащего качества. Между тем  ПАО «Волгоградэнергосбыт» неоднократно обращалось к ПАО «МРСК Юга» с требованиями о приведении качества передаваемой электрической...
Прочитана: 572 раз
Аналитика 20.06.2018 16:38

Привлеченные к ЧМ-2018 охранники в Волгограде получают больше своих коллег в России Волгоград по средней заработной плате охранников занимает первое место в стране. При сравнении с другими городами она составила свыше 64 тыс. рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем расположилась Москва (54 276 рублей). По данным аналитиков сайта Avitо, - сообщает ИА "Высота 102",-  подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентного по масштабу вложения труда. Были построены шикарные стадионы, обновлена инфраструктура в 11 городах – все это обусловило создание тысяч рабочих мест по всей России.  Спрос  на вакансии работников в категории «туризм, рестораны», задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, в городе увеличился в 4...
Прочитана: 1110 раз
Борьба с коррупцией 20.06.2018 16:34

До 10 июля  продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа  и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза  задержали в апреле. Тогда  следователи вместе с оперативниками  Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД  России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант”...
Прочитана: 720 раз
Телеком 20.06.2018 16:11

Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон» Более 26 тысяч голосовых вызовов сделали абоненты «МегаФона» во время первого матча мундиаля в Волгограде,  не считая вызовов через мессенджеры.  Абоненты делали стримы, звонили родственникам и друзьям, чтобы поделиться праздничным настроением, яркими впечатлениями, ведь на стадионе была просто взрывная по эмоциональному накалу атмосфера. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, общий объем передачи данных за время проведения матча составил более 1Тб, что сравнимо с почти 700 скачанными фильмами в HD-качестве. Пик голосовой нагрузки пришелся на 20:00, а пакетной — на самое начало матча в 21:00. Мобильная сеть оператора нагрузку выдержала....
Прочитана: 565 раз
Общество 20.06.2018 16:10

Исландцы-болельщики привезли в Волгоград сувенирный кубок чемпионата мира по футболу Болельщиков из Исландии Кьяртанссона и Йонссона, которые путешествуют на российском автомобиле «Нива», волгоградские журналисты встретили на нулевой продольной магистрали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», фанаты привезли с собой сувенирную копию кубка чемпионата мира по футболу, так как ни секунды не сомневаются в победе своей сборной. Впрочем, болельщики отметили и сборную России за сильную игру. Однако первые три призовых места  они единодушно отдали своей стране и только.  По словам путешественников, дорога до Москвы, которая началась в Рейкьявике, прошла без серьезных поломок. А вот после начались небольшие проблемы, связанные с системой охлаждения. В Волгограде жители Исландии до матча своей сборной...
Прочитана: 654 раз
Общество 20.06.2018 16:10

Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды  «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться"  англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить"  в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России.  Увы, ничего подобного...
Прочитана: 9019 раз
Культура 20.06.2018 15:50

В Волгоградской области устроят праздник колокольного звона В городе  Дубовка Волгоградской области  состоится праздник колокольного звона «Дубовская звонница». Мероприятие пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы и городском парке  23 июня, - сообщили ИА «Высота 102» в музее "Моя Россия - моя история". В программе праздника - звоны храмов Волгоградской области, традиционные и авторские звоны, выставка прикладного искусства, экскурсии по Дубовке. Гостей ждут  концерты,  выставка детских рисунков, сувенирной продукции, музейных экспозиций, мастер-класс «Школа звонаря». Все желающие также смогут принять участие в экскурсии по музею г. Дубовка и в экскурсиях в Свято-Троицком и Покровском храме. А потом состоится обзорная пешая экскурсия   «Прогулка по Дубовке». 
Прочитана: 626 раз
Расследования 20.06.2018 15:00

Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении. Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.
Прочитана: 1467 раз
Экономика 20.06.2018 14:31

Больше всех средств - почти 52 миллиона - получит городской округ город Михайловка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги выделяются из регионального дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. Субсидии в размере 35 миллионов рублей поступят в бюджет Урюпинска. Новоаннинский муниципальный район получит более 13 миллионов рублей, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона, Клетское сельское поселение - 4,7 миллиона. Всего распределено более 117 миллионов рублей. 
Прочитана: 1138 раз
Астрахань 20.06.2018 14:30

Житель Астрахани сфотографировал НЛО Астраханец поделился снимками светящихся объектов в небе над городом. Фотографии были сделаны им накануне вечером в Ленинском районе. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».  «Слева от трубы ГРЭС видно несколько ярких огоньков, которые светились приблизительно с 22:50 до 23:25 и стояли на одном месте. Кроме того, к этим огонькам несколько раз пытался приблизиться самолёт, но, не долетая, разворачивался. Фото сделаны на Canon 600D, сфокусироваться на ярком объекте получилось только так», – сообщил молодой человек.  В небе над городом периодически возникают различные светящиеся объекты, вызывающие у жителей восхищение или испуг. В 2016 году в Астрахани  за НЛО были приняты авиационные...
Прочитана: 1398 раз
Спорт 20.06.2018 13:32

Болельщики из Нигерии добираются до Волгограда на "перекладных" Неожиданная отмена прямого рейса Каир-Волгоград разделила любителей футбола из Нигерии. Нигерийцам теперь придётся лететь в город-герой с пересадками через аэропорты Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" работающие в аэропорту волонтеры,  вместо 180 человек сегодня в Волгоград прибыли всего несколько болельщиков из африканской страны, остальные же будут подтягиваться в течение сегодняшнего дня и завтра. Но такое стечение обстоятельств не удручает уже прибывших в Волгоград болельщиков из Нигерии. Несмотря на долгие перелеты, компания нигерийских футбольных фанатов уже в предвкушении победы сборной своей страны. Болельщики сборной Нигерии собираются "зажечь" в Волгограде как минимум не хуже тунисских фанатов - веселые африканские...
Прочитана: 3753 раз


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