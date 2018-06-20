Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области

В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей.

Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию, Антон Силуанов заверил, что деньги выделяются по мере утверждения списков пострадавших, которые готовит регион и проверяет МЧС.

Глава государства попросил Силуанова не затягивать процесс. "Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Лишняя бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват", - сказал Путин.

Обращаясь к Зиничеву, Путин обратил внимание, что от его ведомства многое зависит. "При организации этой работы нужно наладить ее должным образом, в том числе и с региональными властями. Давайте договоримся так, что после того, как работа будет проведена, я попрошу администрацию запланировать отдельные доклады", - заключил Путин.

На встрече обсуждались и вопросы организации детского отдыха в летний период.