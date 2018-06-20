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Общество
 21.06.2018 08:12

Президент потребовал от кабмина ускорить перечисление денег пострадавшим от половодья в Волгоградской области


В среду, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров, президент России Владимир Путин попросил министра МЧС Евгения Зиничева доложить о том, как организована работа в регионах по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей.
Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию, Антон Силуанов заверил, что деньги выделяются по мере утверждения списков пострадавших, которые готовит регион и проверяет МЧС.
Глава государства попросил Силуанова не затягивать процесс. "Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Лишняя бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват", - сказал Путин.
Обращаясь к Зиничеву, Путин обратил внимание, что от его ведомства многое зависит. "При организации этой работы нужно наладить ее должным образом, в том числе и с региональными властями. Давайте договоримся так, что после того, как работа будет проведена, я попрошу администрацию запланировать отдельные доклады", - заключил Путин.
На встрече обсуждались и вопросы организации детского отдыха в летний период. 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5308149
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Общество 21.06.2018 07:49

В Волгоградской области создается служба сиделок для ухода за одинокими и одиноко проживающими участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект подготовлен в администрации региона. Как говорится в положении об организации службы сиделок, оплачиваться услуги помощников ветеранов будут из областного бюджета по линии органов социальной защиты. В сиделки возьмут граждан не старше 65 лет, не страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. Одно из главных условий – чтобы опекаемый и сиделка не находились в родственных связях. Труд сиделок будет оплачиваться по тарифу 129,4 рубля в час, всего в неделю надо отработать 40 часов. Главная задача сиделок...
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В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут сегодня в Волгограде на Мамаевом кургане и на площадке фестиваля болельщиков ФИФА. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на главной высоте России волгоградские полицейские накануне памятной даты примут участие в патриотической акции "Завтра была война...".  Она проводится в городе-герое уже в седьмой раз по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этом году к волгоградским полицейским, членам их семей, кадетам полицейских классов и курсантов Волгоградской академии МВД и представителям силовых структур региона присоединятся их коллеги из других регионов,...
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Политика 20.06.2018 22:35

Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, доверенные лица  и сотрудники аппарата губернатора Волгоградской области получили сегодня письменную благодарность от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение состоялось  в Волгоградской областной думе, благодарности вручил заместитель главы администрации региона Александр Блошкин. Напомним, в инициативную группу от Волгоградской области были включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова. На торжественном вручении присутствовали не...
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Происшествия 20.06.2018 22:06

В центре Волгограда столкнулись автобус-шаттл и маршрутка, есть пострадавшие Автобус и маршрутное такси столкнулись сегодня вечером на пересечении проспекта имени Ленина и улицы Комсомольской. Как стало известно ИА “Высота 102” из экстренных служб региона, ДТП случилось около 20:40. Дорогу не поделили маршрутка №160 и автобус-шаттл S3k.  По словам водителя автобуса, маршрутка выехала на перекресток на красный свет и врезалась в автобус. В последний момент водитель автобуса успел повернуть в сторону  от приближающегося микроавтобуса.  Это снизило силу удара. По имеющимся сведениям, в результате аварии есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки. На месте работают сотрудники ДПС и медики. Фото: Алексей Харченко
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Аналитика 20.06.2018 20:05

Смотрите сегодня в программе: и снова химический кошмар в Волгоградской области - пчеловоды Киквидзенского района вынуждены наблюдать, как после авиационной обработки сельхозугодий умирают тысячи пчелиных семей. Болельщики из Исландии уже удивляют: кое-кто прибыл в Волгоград на «Ниве». «Гламурные» фанаты из Нигерии прилетели в Волгоград прямым рейсом: остальные добираются на перекладных. Волгоградцы и гости города ударно поболели за Россию: поставлен рекорд посещаемости площадки фестиваля болельщиков ФИФА. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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Происшествия 20.06.2018 18:48

Двоих мужчин, пытавшихся переплыть Волгу в Советском районе, вытащили из воды спасатели.  Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”. По данным спасателей,  двое мужчин плыли по реке в состоянии подпития. Их доставили на берег у Купоросной балки и после профилактической беседы передали стражам порядка. За эту выходку им может грозить штраф  от 500 до 3000 рублей.
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Общество 20.06.2018 18:40

Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды  «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться"  англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить"  в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России.  Увы, ничего подобного...
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Происшествия 20.06.2018 18:38

Двоих утонувших подростков ищут в Хопре. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”,  около 14:00 местные жители сообщили  спасателям в Урюпинске о том, что при купании стали тонуть двое 16-летних мальчишек. Когда те добрались на место, на поверхности воды никого не было. Сейчас спасатели проверяют дно реки.
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Спорт 20.06.2018 18:31

Сборная Исландии прилетела в Волгоград на матч с Нигерией Самолет со сборной Исландии по футболу приземлился в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани, футболисты и тренерский штаб исландской команды прибыли из Геленджика на самолете "Airbus A319" авиакомпании "Россия", который носит имя "Смоленск". На "Волгоград Арене" завтра, 21 июня, сборная Исландии проведет открытую тренировку для СМИ, а затем пресс-конференцию. Напомним, исландцы на время ЧМ-2018 базируются в Геленджике. В Волгограде они проведут вторую игру в рамках группового турнира со сборной Нигерии. Матч пройдет 22 июня на "Волгоград Арене". Сборная Исландии 16 июня встречалась с командой Аргентины. Этот матч группы D, который прошел на стадионе...
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Общество 20.06.2018 17:37

ПАО «МРСК Юга» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей  за правонарушение,  выразившееся в бездействии и необеспечении сетевой организацией надлежащего качества и параметров передаваемой электрической энергии в соответствии с ГОСТом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление  антимонопольного ведомства о наложении штрафа.  Основанием для возбуждения дела послужило заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт», в котором указано, что потребители, проживающие в одном из поселков Среднеахтубинского района Волгоградской области, обратились с жалобой на предоставление им сетевой компанией электроэнергии ненадлежащего качества. Между тем  ПАО «Волгоградэнергосбыт» неоднократно обращалось к ПАО «МРСК Юга» с требованиями о приведении качества передаваемой электрической...
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Аналитика 20.06.2018 16:38

Привлеченные к ЧМ-2018 охранники в Волгограде получают больше своих коллег в России Волгоград по средней заработной плате охранников занимает первое место в стране. При сравнении с другими городами она составила свыше 64 тыс. рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем расположилась Москва (54 276 рублей). По данным аналитиков сайта Avitо, - сообщает ИА "Высота 102",-  подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентного по масштабу вложения труда. Были построены шикарные стадионы, обновлена инфраструктура в 11 городах – все это обусловило создание тысяч рабочих мест по всей России.  Спрос  на вакансии работников в категории «туризм, рестораны», задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, в городе увеличился в 4...
Прочитана: 1984 раз
Борьба с коррупцией 20.06.2018 16:34

До 10 июля  продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа  и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза  задержали в апреле. Тогда  следователи вместе с оперативниками  Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД  России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант”...
Прочитана: 1682 раз
Телеком 20.06.2018 16:11

Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон» Более 26 тысяч голосовых вызовов сделали абоненты «МегаФона» во время первого матча мундиаля в Волгограде,  не считая вызовов через мессенджеры.  Абоненты делали стримы, звонили родственникам и друзьям, чтобы поделиться праздничным настроением, яркими впечатлениями, ведь на стадионе была просто взрывная по эмоциональному накалу атмосфера. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, общий объем передачи данных за время проведения матча составил более 1Тб, что сравнимо с почти 700 скачанными фильмами в HD-качестве. Пик голосовой нагрузки пришелся на 20:00, а пакетной — на самое начало матча в 21:00. Мобильная сеть оператора нагрузку выдержала....
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Расследования 20.06.2018 15:00

Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении. Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.
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В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ
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Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
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Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
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Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
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Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
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Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя
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Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией
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Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции
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