



Женская сборная России по водному поло под руководством волгоградского тренера вылетела сегодня утром на международный турнир “Villa de Portugalete” в Испанию. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба “Спартак-Волгоград”, в состав национальной сборной вошли пятеро игроков волгоградской команды. Это голкипер Анастасия Верхоглядова и полевые игроки Дарья Герзанич, Татьяна Толкунова, Анастасия Федотова, Наталья Чурзина.

Тренерами сборной является наставник волгоградского клуба Александр Гайдуков и Андрей Белофастов. Матчи турнира пройдут в испанской Португалете.

В пятницу в 20:30 по московскому времени начнется матч Россия-Испания. В субботу россиянки встретятся с командой из Австралии (начало в 11:45 по московскому времени). А в воскресенье пройдет встреча с греческой командой. Начало игры в 11:30.

Отметим, что менее чем через месяц в Барселоне стартует чемпионат Европы по водному поло среди девушек. И турнир в Португалете может стать хорошей подготовкой к европейскому первенству.



