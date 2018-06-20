



Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, доверенные лица и сотрудники аппарата губернатора Волгоградской области получили сегодня письменную благодарность от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение состоялось в Волгоградской областной думе, благодарности вручил заместитель главы администрации региона Александр Блошкин. Напомним, в инициативную группу от Волгоградской области были включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова. На торжественном вручении присутствовали не все из награжденных.

Не оказалось среди присутствующих и депутата Волгоградской городской думы Алексея Волоцкова. Ранее инфорамгентство сообщало о «странной» ситуации, возникшей вокруг депутата. Так, когда в администрацию Волгоградской области из федерального центра пришли документы о поощрении ряда лиц за успешное проведение мартовских выборов, в них оказалась фамилия нардепа, которого изначально в отправленном перечне не значилось. Между тем, список номинантов составлялся на основе рекомендаций реготделения партии «Единая Россия», мэрии Волгограда и администрации области. В него вошли, в том числе, активные общественники и партийцы, труд которых во время предвыборной кампании был высоко оценен.

По сведениям информагентства, в аппарате президента заявляли, что добро на поощрение замглавы Волгограда Волоцкова государственный орган не выдавал. Каким образом благодарственное письмо депутату появилось, минуя реготделение партии, исполнительную власть области и, что самое удивительное, аппарат президента страны – непонятно.

Между тем, Алексей Волоцков в своем окружении, якобы, рассказывал, что получил благодарственное письмо от президента России и за ним сам ездил в администрацию президента.



