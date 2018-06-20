|Политика
|20.06.2018 21:35
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы
Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России, доверенные лица и сотрудники аппарата губернатора Волгоградской области получили сегодня письменную благодарность от президента России. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение состоялось в Волгоградской областной думе, благодарности вручил заместитель главы администрации региона Александр Блошкин. Напомним, в инициативную группу от Волгоградской области были включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова. На торжественном вручении присутствовали не все из награжденных.
Не оказалось среди присутствующих и депутата Волгоградской городской думы Алексея Волоцкова. Ранее инфорамгентство сообщало о «странной» ситуации, возникшей вокруг депутата. Так, когда в администрацию Волгоградской области из федерального центра пришли документы о поощрении ряда лиц за успешное проведение мартовских выборов, в них оказалась фамилия нардепа, которого изначально в отправленном перечне не значилось. Между тем, список номинантов составлялся на основе рекомендаций реготделения партии «Единая Россия», мэрии Волгограда и администрации области. В него вошли, в том числе, активные общественники и партийцы, труд которых во время предвыборной кампании был высоко оценен.
По сведениям информагентства, в аппарате президента заявляли, что добро на поощрение замглавы Волгограда Волоцкова государственный орган не выдавал. Каким образом благодарственное письмо депутату появилось, минуя реготделение партии, исполнительную власть области и, что самое удивительное, аппарат президента страны – непонятно.
Между тем, Алексей Волоцков в своем окружении, якобы, рассказывал, что получил благодарственное письмо от президента России и за ним сам ездил в администрацию президента.
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|20.06.2018 22:06
Автобус и маршрутное такси столкнулись сегодня вечером на пересечении проспекта имени Ленина и улицы Комсомольской. Как стало известно ИА “Высота 102” из экстренных служб региона, ДТП случилось около 20:40. Дорогу не поделили маршрутка №160 и автобус-шаттл S3k. По словам водителя автобуса, маршрутка выехала на перекресток на красный свет и врезалась в автобус. В последний момент водитель автобуса успел повернуть в сторону от приближающегося микроавтобуса. Это снизило силу удара. По имеющимся сведениям, в результате аварии есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки. На месте работают сотрудники ДПС и медики.
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|20.06.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: и снова химический кошмар в Волгоградской области - пчеловоды Киквидзенского района вынуждены наблюдать, как после авиационной обработки сельхозугодий умирают тысячи пчелиных семей. Болельщики из Исландии уже удивляют: кое-кто прибыл в Волгоград на «Ниве». «Гламурные» фанаты из Нигерии прилетели в Волгоград прямым рейсом: остальные добираются на перекладных. Волгоградцы и гости города ударно поболели за Россию: поставлен рекорд посещаемости площадки фестиваля болельщиков ФИФА. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|20.06.2018 18:48
Двоих мужчин, пытавшихся переплыть Волгу в Советском районе, вытащили из воды спасатели. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”. По данным спасателей, двое мужчин плыли по реке в состоянии подпития. Их доставили на берег у Купоросной балки и после профилактической беседы передали стражам порядка. За эту выходку им может грозить штраф от 500 до 3000 рублей.
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|20.06.2018 18:38
Двоих утонувших подростков ищут в Хопре. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГКУ “Служба спасения Волгоградской области”, около 14:00 местные жители сообщили спасателям в Урюпинске о том, что при купании стали тонуть двое 16-летних мальчишек. Когда те добрались на место, на поверхности воды никого не было. Сейчас спасатели проверяют дно реки.
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|Спорт
|20.06.2018 18:31
Самолет со сборной Исландии по футболу приземлился в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани, футболисты и тренерский штаб исландской команды прибыли из Геленджика на самолете "Airbus A319" авиакомпании "Россия", который носит имя "Смоленск". На "Волгоград Арене" завтра, 21 июня, сборная Исландии проведет открытую тренировку для СМИ, а затем пресс-конференцию. Напомним, исландцы на время ЧМ-2018 базируются в Геленджике. В Волгограде они проведут вторую игру в рамках группового турнира со сборной Нигерии. Матч пройдет 22 июня на "Волгоград Арене". Сборная Исландии 16 июня встречалась с командой Аргентины. Этот матч группы D, который прошел на стадионе...
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|Спорт
|20.06.2018 18:07
Женская сборная России по водному поло под руководством волгоградского тренера вылетела сегодня утром на международный турнир “Villa de Portugalete” в Испанию. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба “Спартак-Волгоград”, в состав национальной сборной вошли пятеро игроков волгоградской команды. Это голкипер Анастасия Верхоглядова и полевые игроки Дарья Герзанич, Татьяна Толкунова, Анастасия Федотова, Наталья Чурзина. Тренерами сборной является наставник волгоградского клуба Александр Гайдуков и Андрей Белофастов. Матчи турнира пройдут в испанской Португалете. В пятницу в 20:30 по московскому времени начнется матч Россия-Испания. В субботу россиянки встретятся с командой из Австралии (начало в 11:45 по московскому времени). А в воскресенье...
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|Общество
|20.06.2018 17:37
ПАО «МРСК Юга» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за правонарушение, выразившееся в бездействии и необеспечении сетевой организацией надлежащего качества и параметров передаваемой электрической энергии в соответствии с ГОСТом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление антимонопольного ведомства о наложении штрафа. Основанием для возбуждения дела послужило заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт», в котором указано, что потребители, проживающие в одном из поселков Среднеахтубинского района Волгоградской области, обратились с жалобой на предоставление им сетевой компанией электроэнергии ненадлежащего качества. Между тем ПАО «Волгоградэнергосбыт» неоднократно обращалось к ПАО «МРСК Юга» с требованиями о приведении качества передаваемой электрической...
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|Общество
|20.06.2018 17:00
Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться" англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить" в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России. Увы, ничего подобного...
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|Аналитика
|20.06.2018 16:38
Волгоград по средней заработной плате охранников занимает первое место в стране. При сравнении с другими городами она составила свыше 64 тыс. рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем расположилась Москва (54 276 рублей). По данным аналитиков сайта Avitо, - сообщает ИА "Высота 102",- подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентного по масштабу вложения труда. Были построены шикарные стадионы, обновлена инфраструктура в 11 городах – все это обусловило создание тысяч рабочих мест по всей России. Спрос на вакансии работников в категории «туризм, рестораны», задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, в городе увеличился в 4...
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|Борьба с коррупцией
|20.06.2018 16:34
До 10 июля продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза задержали в апреле. Тогда следователи вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант”...
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|Телеком
|20.06.2018 16:11
Более 26 тысяч голосовых вызовов сделали абоненты «МегаФона» во время первого матча мундиаля в Волгограде, не считая вызовов через мессенджеры. Абоненты делали стримы, звонили родственникам и друзьям, чтобы поделиться праздничным настроением, яркими впечатлениями, ведь на стадионе была просто взрывная по эмоциональному накалу атмосфера. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, общий объем передачи данных за время проведения матча составил более 1Тб, что сравнимо с почти 700 скачанными фильмами в HD-качестве. Пик голосовой нагрузки пришелся на 20:00, а пакетной — на самое начало матча в 21:00. Мобильная сеть оператора нагрузку выдержала....
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|Общество
|20.06.2018 16:10
Болельщиков из Исландии Кьяртанссона и Йонссона, которые путешествуют на российском автомобиле «Нива», волгоградские журналисты встретили на нулевой продольной магистрали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», фанаты привезли с собой сувенирную копию кубка чемпионата мира по футболу, так как ни секунды не сомневаются в победе своей сборной. Впрочем, болельщики отметили и сборную России за сильную игру. Однако первые три призовых места они единодушно отдали своей стране и только. По словам путешественников, дорога до Москвы, которая началась в Рейкьявике, прошла без серьезных поломок. А вот после начались небольшие проблемы, связанные с системой охлаждения. В Волгограде жители Исландии до матча своей сборной...
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|Культура
|20.06.2018 15:50
В городе Дубовка Волгоградской области состоится праздник колокольного звона «Дубовская звонница». Мероприятие пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы и городском парке 23 июня, - сообщили ИА «Высота 102» в музее "Моя Россия - моя история". В программе праздника - звоны храмов Волгоградской области, традиционные и авторские звоны, выставка прикладного искусства, экскурсии по Дубовке. Гостей ждут концерты, выставка детских рисунков, сувенирной продукции, музейных экспозиций, мастер-класс «Школа звонаря». Все желающие также смогут принять участие в экскурсии по музею г. Дубовка и в экскурсиях в Свято-Троицком и Покровском храме. А потом состоится обзорная пешая экскурсия «Прогулка по Дубовке».
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|Расследования
|20.06.2018 15:00
Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении. Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.
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|Экономика
|20.06.2018 14:31
Больше всех средств - почти 52 миллиона - получит городской округ город Михайловка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги выделяются из регионального дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. Субсидии в размере 35 миллионов рублей поступят в бюджет Урюпинска. Новоаннинский муниципальный район получит более 13 миллионов рублей, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона, Клетское сельское поселение - 4,7 миллиона. Всего распределено более 117 миллионов рублей.
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20 июня 21:35
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы 52
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Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы 52
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