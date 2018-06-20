Экс-декану юрфака Волгоградского института бизнеса продлили арест

До 10 июля продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа.

Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза задержали в апреле. Тогда следователи вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант” оценок варьировался от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из членов группы поступило около 2 миллионов рублей. Есть сведения о примерно 100 преступных эпизодах.