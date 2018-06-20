Исландцы-болельщики привезли в Волгоград сувенирный кубок чемпионата мира по футболу





Болельщиков из Исландии Кьяртанссона и Йонссона, которые путешествуют на российском автомобиле «Нива», волгоградские журналисты встретили на нулевой продольной магистрали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», фанаты привезли с собой сувенирную копию кубка чемпионата мира по футболу, так как ни секунды не сомневаются в победе своей сборной. Впрочем, болельщики отметили и сборную России за сильную игру. Однако первые три призовых места они единодушно отдали своей стране и только.

По словам путешественников, дорога до Москвы, которая началась в Рейкьявике, прошла без серьезных поломок. А вот после начались небольшие проблемы, связанные с системой охлаждения. В Волгограде жители Исландии до матча своей сборной намерены весело и с пользой провести время и как можно больше узнать о Волгограде.

Напомним, внедорожник «Ниву» путешественники выиграли в конкурсе, организованном местной турфирмой. Они преодолели тысячи километров, а в общей сложности проедут 15 тысяч км., чтобы побывать на матчах чемпионата. Исландцы добирались в Россию сначала паромом в Данию, потом в Германию, оттуда в Польшу, а затем уже в Москву. В столице они присутствовали на матче сборных Исландии и Аргентины. Напомним, матч Нигерия–Исландия состоится на стадионе «Волгоград-Арена» в пятницу, 22 июня, в 18.00. Затем путешественники из Исландии направятся в Ростов-на-Дону, чтобы снова поболеть за любимую команду, которая проведет матч с Хорватией.







