







Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут сегодня в Волгограде на Мамаевом кургане и на площадке фестиваля болельщиков ФИФА. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на главной высоте России волгоградские полицейские накануне памятной даты примут участие в патриотической акции "Завтра была война...".













Она проводится в городе-герое уже в седьмой раз по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этом году к волгоградским полицейским, членам их семей, кадетам полицейских классов и курсантов Волгоградской академии МВД и представителям силовых структур региона присоединятся их коллеги из других регионов, которые прибыли в Волгоград на охрану общественного порядка в период ЧМ-2018. Участники акции, а также волгоградцы и гости города, зажгут тысячи свечей на Мамаевом кургане у Озера слез, возложат цветы к подножию скульптуры "Родина - мать зовет!". Памятные мероприятия будут сопровождаться инсталляцией на главном монументе. В День памяти и скорби на площадке фан-феста пройдет акция "Свеча памяти". По замыслу организаторов, в этот день болельщики из разных стран объединятся вокруг футбола и предстоящего в Волгограде матча между сборными Исландии и Нигерии.



