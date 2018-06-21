«Такого ужаса мы еще не видели, - заявили ИА «Высота 102» жильцы дома №29 по улице Огарева. - Вот так выглядит вход в наш второй подъезд, который таким образом отремонтировала наша управляющая компания – «ЖЭК Ворошиловского района, участок №1». Но это просто издевательство, а не ремонт. Бросили асфальт в яму перед подъездом, и на этом все работы закончились. Ни опалубку не сделали, ни бетон не выровняли, ни доски не положили. Теперь в целях безопасности тут матрац», - объясняют собственники квартир. По их словам, яма перед подъездом у них уже несколько лет. Зайти и выйти – постоянно подвергать свою жизнь опасности. А если пошел дождь, то вообще хоть караул кричи. Управляющую компанию не раз просили заделать выбоину. И вот, как говорится, ее работники откликнулись на просьбы жильцов. «Ну можно же было по-человечески отнестись к своим обязанностям, - возмущаются волгоградцы. - В доме живут пожилые люди, на первом этаже – мальчик-инвалид, которого вывозят на коляске. Мы оплачиваем все услуги. Но разве вот такой тяп-ляп заслуживает наших денег?», - задаются жильцы вопросом.





«На наши просьбы сделать нормальное крыльцо нам говорят, что в настоящее время у них по плану ремонт лестниц в другом подъезде, мол, скажите и за это спасибо. А на наши слова, что будем жаловаться, отвечают: «Обращайтесь и жалуйтесь, куда угодно». В департаменте ЖКХ нам посоветовали позвонить в какое-то домоуправление какому-то вышестоящему начальству по производственно-техническому обеспечению. Так ни от кого ничего добиться не можем».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



