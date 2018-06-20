Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 20.06.2018 15:00

Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику

Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении.
Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарковВ Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХМест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купатьсяВолгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМаСОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы

Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd»

Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...

В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018...

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...

Аналитика 20.06.2018 16:38

Привлеченные к ЧМ-2018 охранники в Волгограде получают больше своих коллег в России Волгоград по средней заработной плате охранников занимает первое место в стране. При сравнении с другими городами она составила свыше 64 тыс. рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем расположилась Москва (54 276 рублей). По данным аналитиков сайта Avitо, - сообщает ИА "Высота 102",-  подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу потребовали беспрецедентного по масштабу вложения труда. Были построены шикарные стадионы, обновлена инфраструктура в 11 городах – все это обусловило создание тысяч рабочих мест по всей России.  Спрос  на вакансии работников в категории «туризм, рестораны», задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу, в городе увеличился в 4...
Прочитана: 318 раз
Борьба с коррупцией 20.06.2018 16:34

До 10 июля  продлено содержание под стражей Натальи Долговой, бывшего декана юридического факультета ВИБа. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила такое решение суда Центрального района. Женщину обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа  и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза  задержали в апреле. Тогда  следователи вместе с оперативниками  Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД  России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. “Прейскурант”...
Прочитана: 241 раз
Телеком 20.06.2018 16:11

Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон» Более 26 тысяч голосовых вызовов сделали абоненты «МегаФона» во время первого матча мундиаля в Волгограде,  не считая вызовов через мессенджеры.  Абоненты делали стримы, звонили родственникам и друзьям, чтобы поделиться праздничным настроением, яркими впечатлениями, ведь на стадионе была просто взрывная по эмоциональному накалу атмосфера. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, общий объем передачи данных за время проведения матча составил более 1Тб, что сравнимо с почти 700 скачанными фильмами в HD-качестве. Пик голосовой нагрузки пришелся на 20:00, а пакетной — на самое начало матча в 21:00. Мобильная сеть оператора нагрузку выдержала....
Прочитана: 267 раз
Общество 20.06.2018 16:10

Болельщиков из Исландии Кьяртанссона и Йонссона, которые путешествуют на российском автомобиле «Нива», волгоградские журналисты встретили на нулевой продольной магистрали. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», фанаты привезли с собой сувенирную копию кубка чемпионата мира по футболу, так как ни секунды не сомневаются в победе своей сборной. Впрочем, болельщики отметили и сборную России за сильную игру. Однако первые три призовых места  они единодушно отдали своей стране и только.  По словам путешественников, дорога до Москвы, которая началась в Рейкьявике, прошла без серьезных поломок. А вот после начались небольшие проблемы, связанные с системой охлаждения. В Волгограде жители Исландии до матча своей сборной...
Прочитана: 304 раз
Общество 20.06.2018 16:10

Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды  «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться"  англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить"  в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России.  Увы, ничего подобного...
Прочитана: 3533 раз
Культура 20.06.2018 15:50

В Волгоградской области устроят праздник колокольного звона В городе  Дубовка Волгоградской области  состоится праздник колокольного звона «Дубовская звонница». Мероприятие пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы и городском парке  23 июня, - сообщили ИА «Высота 102» в музее "Моя Россия - моя история". В программе праздника - звоны храмов Волгоградской области, традиционные и авторские звоны, выставка прикладного искусства, экскурсии по Дубовке. Гостей ждут  концерты,  выставка детских рисунков, сувенирной продукции, музейных экспозиций, мастер-класс «Школа звонаря». Все желающие также смогут принять участие в экскурсии по музею г. Дубовка и в экскурсиях в Свято-Троицком и Покровском храме. А потом состоится обзорная пешая экскурсия   «Прогулка по Дубовке». 
Прочитана: 387 раз
Экономика 20.06.2018 14:31

Больше всех средств - почти 52 миллиона - получит городской округ город Михайловка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги выделяются из регионального дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. Субсидии в размере 35 миллионов рублей поступят в бюджет Урюпинска. Новоаннинский муниципальный район получит более 13 миллионов рублей, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона, Клетское сельское поселение - 4,7 миллиона. Всего распределено более 117 миллионов рублей. 
Прочитана: 809 раз
Астрахань 20.06.2018 14:30

Житель Астрахани сфотографировал НЛО Астраханец поделился снимками светящихся объектов в небе над городом. Фотографии были сделаны им накануне вечером в Ленинском районе. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».  «Слева от трубы ГРЭС видно несколько ярких огоньков, которые светились приблизительно с 22:50 до 23:25 и стояли на одном месте. Кроме того, к этим огонькам несколько раз пытался приблизиться самолёт, но, не долетая, разворачивался. Фото сделаны на Canon 600D, сфокусироваться на ярком объекте получилось только так», – сообщил молодой человек.  В небе над городом периодически возникают различные светящиеся объекты, вызывающие у жителей восхищение или испуг. В 2016 году в Астрахани  за НЛО были приняты авиационные...
Прочитана: 1005 раз
Спорт 20.06.2018 13:32

Болельщики из Нигерии добираются до Волгограда на "перекладных" Неожиданная отмена прямого рейса Каир-Волгоград разделила любителей футбола из Нигерии. Нигерийцам теперь придётся лететь в город-герой с пересадками через аэропорты Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" работающие в аэропорту волонтеры,  вместо 180 человек сегодня в Волгоград прибыли всего несколько болельщиков из африканской страны, остальные же будут подтягиваться в течение сегодняшнего дня и завтра. Но такое стечение обстоятельств не удручает уже прибывших в Волгоград болельщиков из Нигерии. Несмотря на долгие перелеты, компания нигерийских футбольных фанатов уже в предвкушении победы сборной своей страны. Болельщики сборной Нигерии собираются "зажечь" в Волгограде как минимум не хуже тунисских фанатов - веселые африканские...
Прочитана: 3385 раз
Спорт 20.06.2018 13:14

Пять контрольных матчей предстоит провести ФК “Ротор-Волгоград” в подмосковном Домодедово. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе клуба.  Так, 27 июня волгоградцы сыграют с дублем “Спартака” а через три дня встретятся с основным составом. 2 июля состоится матч   с командой - членом первой футбольной лиги ФК “Долгопрудный”.  4 июля - вторая встреча с дублем  “Спартака”, а  через два дня -  с московским “Торпедо”.  Отметим, что сейчас футболисты и тренеры, вернувшиеся со сборов в Абрау-Дюрсо, находятся в коротком  отпуске. Но уже послезавтра отправятся на вторые предсезонные сборы в Подмосковье. Отметим, что за время пребывания в Абрау-Дюрсо волгоградские футболисты выиграли оба...
Прочитана: 411 раз
Происшествия 20.06.2018 13:07

Очередная трагедия с массовой гибелью пчел произошла в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители станицы, после сельхозобработки полей в низовье реки Бузулук  погибли 600 пчелосемей.  «Мы понесли колоссальные потери, а весь наш труд превратился в прах», - говорят люди. По словам жителей, все улья стояли в поселке, и такой «химической»  атаки никто не ожидал.  Обработка проводилась всего в двух километрах от стационарных пасек, что, как утверждают граждане, недопустимо. Поэтому сразу после того, как самолет улетел, пчелы стали гибнуть на глазах. Глава администрации Киквидзенского района Сергей Савин заявил информагентству, что в настоящее время...
Прочитана: 2623 раз
Расследования 20.06.2018 12:58 (Обновлено: 20.06.2018 15:48)

Заплатить штраф в 20 тысяч рублей придется компании “Вымпел-Коммуникации”, которой принадлежит бренд "Билайн", за самовольную установку телекоммуникационного оборудования на крыше одного из зданий волгоградского техуниверситета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что с декабря прошлого года компания использовала площадку на крыше нежилого помещения, находящегося в федеральной собственности. Необходимые бумаги для этого оформлены не были. Сейчас решается вопрос о  передаче помещения в аренду. 
Прочитана: 1758 раз
Спорт 20.06.2018 12:52

Такого в Волгограде еще не было - жителей города и болельщиков из разных стран на Центральную набережную пришло столько, что вход на площадку фан-феста пришлось закрывать из-за максимальной загрузки. Подобное было только в Москве, где тоже территория фан-фэста не могла уместить всех желающих. А в Волгограде  россияне и гости из разных стран, в том числе задержавшиеся в Волгограде после игры своей сборной англичане, которые, якобы, должны были убежать от "прожорливой" мошки сразу после матча своей команды, зажигали так, что не оставили сомнений - город на Волге заслужил этот чемпионат мира! Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
Прочитана: 6433 раз
Экология 20.06.2018 12:26

Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели Обитатели Жилгородка напомнили властям про обещание годовой давности навести марафет в парке «Русь». Как заявили читатели ИА «Высота 102», летом прошлого года чиновники Дзержинского района заявляли, что на благоустройство этой территории выделены деньги в размере 1, 7 млн рублей. Обещали проложить несколько километров водопровода, покосить траву, благоустроить детскую площадку. Что в результате?  По словам  волгоградцев, на данный момент парк «Русь» вымирает.  «Поливная система,  возможно,  и есть, но мы ни разу не видели, чтобы она включалась. Из-за этого высох весь газон, погибают оставшиеся деревья. Почему власти не держат обещания? Помогите спасти наш парк, ведь это единственное место...
Прочитана: 1288 раз
Телеком 20.06.2018 11:37

«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства 600 болельщиков и любителей футбола в ЮФО и СКФО, которые пользуются услугами «Ростелекома» и участвуют в программе «Бонус», стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры, включая полуфиналы и финал. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, среди победителей есть также представители малого и среднего бизнеса, которые подключили услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе» и успели подать заявку на участие. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте fifa2018.rt.ru.  Для тех, кто...
Прочитана: 911 раз


20 июня 16:38
Привлеченные к ЧМ-2018 охранники в Волгограде получают больше своих коллег в РоссииСмотреть фотографии
20 июня 16:34
Экс-декану юрфака Волгоградского института бизнеса продлили арест Комментарии1
20 июня 16:11
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»Смотреть фотографии
20 июня 16:10
Исландцы-болельщики привезли в Волгоград сувенирный кубок чемпионата мира по футболу
20 июня 16:10
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда Комментарии8Смотреть фотографии
20 июня 15:50
В Волгоградской области устроят праздник колокольного звонаСмотреть фотографии
20 июня 15:00
Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику Комментарии2
20 июня 14:31
В Волгоградской области распределили 117 млн субсидий на ремонт дорог Комментарии4
20 июня 14:30
Житель Астрахани сфотографировал НЛО Комментарии7Смотреть фотографии
20 июня 13:32
Болельщики из Нигерии добираются до Волгограда на "перекладных" Комментарии8Смотреть фотографии
20 июня 13:14
В подмосковье “Ротор-Волгоград” ждут пять контрольных матчей
20 июня 13:07
В Волгоградской области – очередная трагедия с массовой гибелью пчел Комментарии9Cмотреть видео
20 июня 12:58
В Волгограде “Билайн” оштрафовали за самовольную установку антенны в техуниверситете Комментарии1
20 июня 12:52
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно! Комментарии11Cмотреть видео
20 июня 12:26
Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели Комментарии19Смотреть фотографии
20 июня 11:37
«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенстваСмотреть фотографии
20 июня 11:30
Английские болельщики посетовали, что из-за кампании в британских СМИ их мало на ЧМ-2018 Комментарии11
20 июня 11:07
Первые болельщики из Исландии въехали в Волгоград на российской «Ниве» Комментарии15Смотреть фотографии
20 июня 10:35
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"Смотреть фотографии
20 июня 10:15
«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 18Смотреть фотографии
20 июня 10:14
В Волгограде для болельщиков матча Нигерия-Исландия организовали дополнительные электрички Комментарии28Смотреть фотографии
20 июня 10:01
Суд в Волгограде расторг госконтракт на строительство следственного изолятора в Крыму Комментарии4
20 июня 09:56
В Волгограде нашли «кусочек Европы» Комментарии11Смотреть фотографии
20 июня 09:45
Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судахСмотреть фотографии
20 июня 05:55
В Волгограде УК предлагают повторно лишить лицензии Комментарии23
19 июня 23:07
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
19 июня 22:26
В фан-зоне в Волгограде после третьего гола в ворота сборной Египта царит безумиеСмотреть фотографии
19 июня 21:40
В Волгограде вход на территорию фан-феста закрыли из-за наплыва болельщиковСмотреть фотографии
19 июня 21:11
В Волгограде в фан-зоне на просмотре матча сборных Египта и России – аншлаг Комментарии1Смотреть фотографии
19 июня 20:03
«Высота 102 ТВ»: К Волгограду приближаются болельщики матча ЧМ между Нигерией и Исландией Комментарии2Cмотреть видео
Расследования
20 июня 15:00
Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику Комментарии2
20 июня 12:58
В Волгограде “Билайн” оштрафовали за самовольную установку антенны в техуниверситете Комментарии1
20 июня 10:01
Суд в Волгограде расторг госконтракт на строительство следственного изолятора в Крыму Комментарии4
18 июня 20:48
Британских болельщиков оштрафовали за дебош в поезде Москва-Волгоград
18 июня 16:51
Защита обжаловала решение суда об аресте владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаране Комментарии29
18 июня 13:04
В Волгограде “черный риэлтор” и ее подельники осуждены за выживание владельцев из квартир Комментарии2
17 июня 07:10
Житель Волгоградской области «заплатит» за незаконный улов хорошим поведением
16 июня 10:14
В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХCмотреть видео
15 июня 12:39
В Волгограде расследуют дело о продаже квартиры умершей пенсионеркой
15 июня 12:03
Волгоградка выложила в интернет откровенные фото бывшей снохи Комментарии18
14 июня 18:08
Жителю Волгоградской области ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Комментарии7Cмотреть видео
14 июня 17:07
В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человек Комментарии74Cмотреть видео
14 июня 16:17
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Комментарии58Смотреть фотографии
14 июня 12:46
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в Москву Комментарии44
13 июня 17:26
В Волгограде организаторам сети подпольных казино заменили штраф на срок Комментарии1
13 июня 15:29
В Волгограде суд объявил в розыск осужденного за крупную аферу риэлтора Комментарии5
13 июня 12:01
В Волгограде начальник райотдела ЖКХ и трое его подельников пойдут под суд за мздоимство Комментарии3
12 июня 15:00
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамаранаСмотреть фотографии
12 июня 12:32
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана Комментарии96Смотреть фотографииCмотреть видео
12 июня 12:22
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретовСмотреть фотографииCмотреть видео
9 июня 14:24
"Нерыбный день": В Волгоградском УФАС заподозрили областных чиновников в лоббировании интересов одной фирмы Комментарии14
9 июня 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань" Комментарии1
9 июня 12:49
В Волгограде у должников УК массово похищают счетчики Комментарии44Смотреть фотографии
9 июня 08:55
Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Волгограде ушли из больницы домой
8 июня 15:59
В Волгограде ребенку с матерью вернули право проживания в квартире после выселения Комментарии7
8 июня 15:03
В Волгоградской области уволили судимую сотрудницу детского сада Комментарии8
8 июня 13:01
В Волгограде осужденный бывший директор УК вернет в бюджет Волгограда 23 миллиона рублей Комментарии8
8 июня 11:03
Главному патологоанатому Волгоградской области не удалось выйти из СИЗО Комментарии11Смотреть фотографии
7 июня 11:55
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака Комментарии2
7 июня 10:27
Жителя Волгограда осудят за убийство 15-летней давности Комментарии4
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Защитите себя и своего питомца от комаров и клещей.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 20 Июня, Ср
Волгоград
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Июня, Ср
1 $ 64.0683 руб.
1 € 74.1847 руб.
1 GBP 84.4869 руб.
1 CHF 64.4032 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-геройКомментарии76
В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человекКомментарии74
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и березКомментарии51
В Волгоградской области хоронить погибших в речной катастрофе будут до конца неделиКомментарии50
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в МосквуКомментарии44
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с ТунисомКомментарии39
Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытныхКомментарии36
Насекомых, которые досаждают гостям ЧМ в Волгограде, вечером на стадионе не будетКомментарии35
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корнюКомментарии35
Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый законКомментарии33
В Волгограде координатору штаба Навального утяжелят статью за раскрашенную "Родину-мать"Комментарии32

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Волгоград - в центре мирового внимания
Просмотров: 13510
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"
Просмотров: 11251
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
Просмотров: 11248
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
Просмотров: 8703
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Просмотров: 8187
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Просмотров: 7966
«Соу мач москитос»: иностранные болельщики шумной толпой прошагали на «Волгоград Арену»Комментарии10
Просмотров: 6421
Прибывших в Волгоград иностранных болельщиков интересует история города-героя
Просмотров: 6373
Зампосла Великобритании в РФ Линдси Сколл отдала дань памяти погибшим в битве за СталинградКомментарии22
Просмотров: 6001
Как в Волгограде всем миром болели за сборную России: это было мощно!Комментарии11
Просмотров: 5567

Рекомендуемые к прочтению новости

Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"Комментарии78
Рекомендации: +65 / 21-
В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ
Рекомендации: +53 / 17-
На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
Рекомендации: +45 / 14-
Англия одержала верх над Тунисом на "Волгоград Арене" - 2:1Комментарии1
Рекомендации: +43 / 2-
Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
Рекомендации: +41 / 15-
«Высота 102 ТВ»: В деле о трагедии с катамараном в Волгограде появляется все больше вопросовКомментарии10
Рекомендации: +37 / 19-
В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видеоКомментарии80
Рекомендации: +36 / 6-
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
Рекомендации: +35 / 11-
Бизнес и жители Волгограда бьются за правду в московских судах
Рекомендации: +29 / 1-
Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!»Комментарии10
Рекомендации: +29 / 7-