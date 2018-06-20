Увольнение грозит судебно-медицинскому эксперту Еланского СМО ГБУЗ “ВОБСМЭ” за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора ВОлгоградской области Оксана Черединина, женщина рекомендовала родственникам умерших обращаться за помощью в погребении к одному индивидуальному предпринимателю, который, как оказалось, был ее мужем. Сообщается, что сейчас она временно нетрудоспособна, а когда выйдет на работу - будет решаться вопрос о ее увольнении.

Также по материалам прокурорской проверки региональное УФАС выдало предупреждение о прекращении подобных действий, так как они нарушают антимонопольное законодательство.